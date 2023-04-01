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30 лет специалисты центра «Ариадна» оказывают реабилитационную помощь детям с нарушениями здоровья

1 апреля 2023 14:50
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30 лет специалисты центра «Ариадна» оказывают реабилитационную помощь детям с нарушениями здоровья

В Тольятти прошло торжественное мероприятие, посвященное 30-летию лечебно-реабилитационного центра «Ариадна». В нем приняли участие министр здравоохранения Самарской области Армен Бенян, главный врач центра Елена Маркелова, сотрудники учреждения и руководители медицинских организаций города.

 Ежегодно в учреждении получают медицинскую реабилитационную помощь свыше 3 тысяч детей. Мультидисциплинарный подход, применение инновационных методов реабилитации способствуют эффективному восстановлению и укреплению здоровья маленьких пациентов.

Главный врач Елена Маркелова совместно с организатором и первым руководителем учреждения, заслуженным врачом РФ Маргаритой Слугиной представили доклад о создании и основных вехах в истории лечебно-реабилитационного центра, актуальных направлениях его работы и вкладе специалистов в развитие детской медицинской реабилитации в России.

 «За 30 лет наш коллектив вырос из нескольких человек до 121 специалиста высокого класса. Это настоящие профессионалы своего дела, более 50% из которых имеют высшую квалификационную категорию, — рассказала Елена Маркелова. —
Наши специалисты представляют регион на конференциях, семинарах и симпозиумах различных уровней. Кроме того, учреждение служит площадкой для апробации и дальнейшего внедрения в практическую деятельность новых методов, технологий и средств реабилитации».

К участникам мероприятия обратился министр здравоохранения Самарской области Армен Бенян.

«Дорогие коллеги, 30-летний юбилей центра — знаковое событие для системы здравоохранения. Если взглянуть на плоды вашей деятельности, очевидно, им нет возраста. Они исчисляются не годами, а вашим вкладом в сохранение здоровья наших маленьких пациентов. Их первыми шагами во взрослой жизни, созданными семьями, памятью о людях, которые помогли им стать здоровыми и активными. Поздравляю вас с замечательными результатами, которые коллектив центра показывает на протяжении 30 лет».

Центр оснащен современным лечебным и диагностическим оборудованием, значительная часть которого приобретена в рамках национального проекта «Здравоохранение» и стартовавшего в 2022 году федерального проекта «Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация».

 «Во время моего первого визита в центр мы с Еленой Олеговной наметили планы на ближайшую перспективу, поставили множество вопросов, требующих проработки. Часть из них мы решили, часть – будем решать. Уверен, работая на самом современном высокотехнологичном оборудовании, именно вы, коллеги, определяете, каким будет будущее учреждения, — подчеркнул Армен Бенян. — Самое ценное в нашей деятельности — уважение друг к другу, поддержка и совместный рост. Передаю слова приветствия от главы региона Дмитрия Игоревича Азарова и желаю вам сплоченной, интересной командной работы».

 

Фото:   минздрав СО

Теги: Медицина Тольятти

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