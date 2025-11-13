2 новых ФАПа в Клявлинском районе: 400 жителей сел Старые Сосны и Ерыкла будут получать помощь в современных условиях

173

Благодаря национальному проекту «Продолжительная и активная жизнь» в Клявлинском районе завершено строительство нового фельдшерско-акушерского пункта в селе Старые Сосны. В ноябре текущего года около 300 местных жителей будут получать первичную медико-санитарную помощь, проходить медицинские осмотры, диспансеризацию и вакцинацию в современных условиях.

«Ранее специалисты вели приём в приспособленном помещении, где не было пандусов, а подъем по крыльцу был затруднителен для пожилых и маломобильных граждан. Теперь эта проблема решена, — прокомментировала главный врач Клявлинской центральной районной больницы Нурания Горбунова. — Кроме того, просторные помещения оснащены современным оборудованием и мебелью».

Параллельно идёт строительство ФАПа в деревне Ерыкла за счет средств областного бюджета. На сегодняшний день уже возведен каркас здания.

«Деревня находится на границе с Татарстаном. В ней проживает чуть больше 100 человек. Возведение нового современного здания – важный шаг для улучшения качества жизни жителей деревни», — отметила главный врач.

Модернизация первичного звена здравоохранения — одно из важных направлений национального проекта «Продолжительная и активная жизнь», который реализуется по решению Президента страны Владимира Путина. Кроме того, в этом году в Клявлинском районе на железнодорожной станции проведен капитальный ремонт офиса врача общей практики.

Фото – министерство здравоохранения Самарской области