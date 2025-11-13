Я нашел ошибку
14 ноября местами в Самарской области ожидается туман
Торжественная церемония награждения победителей состоялась в Москве.
Владислав Дерябин из Самарской области - в числе победителей конкурсного трека «Государство» проекта «Флагманы образования»
Целью соглашения является реализация совместных проектов, проведение теоретических и практических исследований, а также совершенствование существующих наукоемких технологий.
РКЦ «Прогресс» и ПривГУПС заключили соглашение о научно-техническом сотрудничестве
Пятую партию гумпомощи «за ленту» готовит Клуб семей военнослужащих Советского района «СВОи» к Новому году
Пятую партию гумпомощи «за ленту» готовит Клуб семей военнослужащих Советского района «СВОи» к Новому году
Полицейские пресекли незаконное культивирование наркосодержащих растений в Волжском районе
Полицейские пресекли незаконное культивирование наркосодержащих растений в Волжском районе
Самарцев приглашают на чувашский фольклорный фестиваль «Кер сари»
Самарцев приглашают на чувашский фольклорный фестиваль «Кер сари»
Вместе с новой работой найти новый смысл: служба занятости помогает трудоустроиться членам семей участников СВО
Вместе с новой работой найти новый смысл: служба занятости помогает трудоустроиться членам семей участников СВО
В Самаре 13-летний подросток на электросамокате сбил женщину
В Самаре 13-летний подросток на электросамокате сбил женщину
2 новых ФАПа в Клявлинском районе: 400 жителей сел Старые Сосны и Ерыкла будут получать помощь в современных условиях

13 ноября 2025 12:16
173
Благодаря национальному проекту «Продолжительная и активная жизнь» в Клявлинском районе завершено строительство нового фельдшерско-акушерского пункта в селе Старые Сосны. В ноябре текущего года около 300 местных жителей будут получать первичную медико-санитарную помощь, проходить медицинские осмотры, диспансеризацию и вакцинацию в современных условиях.

«Ранее специалисты вели приём в приспособленном помещении, где не было пандусов, а подъем по крыльцу был затруднителен для пожилых и маломобильных граждан. Теперь эта проблема решена, — прокомментировала главный врач Клявлинской центральной районной больницы Нурания Горбунова. — Кроме того, просторные помещения оснащены современным оборудованием и мебелью».

Параллельно идёт строительство ФАПа в деревне Ерыкла за счет средств областного бюджета. На сегодняшний день уже возведен каркас здания.

«Деревня находится на границе с Татарстаном. В ней проживает чуть больше 100 человек.  Возведение нового современного здания – важный шаг для улучшения качества жизни жителей деревни», — отметила главный врач.

Модернизация первичного звена здравоохранения — одно из важных направлений национального проекта «Продолжительная и активная жизнь», который реализуется по решению Президента страны Владимира Путина. Кроме того, в этом году в Клявлинском районе на железнодорожной станции проведен капитальный ремонт офиса врача общей практики.

Фото – министерство здравоохранения Самарской области

Здравоохранение
13 ноября 2025  12:16
173
Очень важна ранняя диагностика пневмонии, чтобы предотвратить тяжелые последствия.
12 ноября 2025  21:00
Врач-пульмонолог больницы им. В.Д. Середавина рассказала, чем опасна пневмония и как её избежать 
641
Важно употреблять по меньшей мере 400 граммов, то есть пять порций фруктов и овощей в день.
12 ноября 2025  19:11
Главный эндокринолог региона: "50% успеха в лечении сахарного диабета — соблюдение принципов здорового питания"
676
Завершено строительство нового ФАПа в селе Старые Сосны. Параллельно идёт строительство ФАПа в деревне Ерыкла.
12 ноября 2025  18:36
400 жителей сел Старые Сосны и Ерыкла будут получать помощь в новых ФАПах
659
Магнитные бури могут вызывать у людей головные боли, раздражительность и скачки давления, особенно у тех, кто страдает хроническими заболеваниями.
12 ноября 2025  17:56
Врач рассказала, как минимизировать влияние магнитных бурь на организм и сохранить самочувствие
681
Консультации с применением цифрового помощника получили уже более 100 пациентов.
12 ноября 2025  17:25
В Клиниках СамГМУ внедрили в практику цифровой калькулятор для персонализации тактики ведения пожилых пациентов с сахарным диабетом
793
26 тысяч детей Октябрьского района будут получать медпомощь в современных условиях.
12 ноября 2025  16:29
В Самаре завершается строительство детской поликлиники в Октябрьском районе
712
Генетики выяснили, что жители Самары на 33,53% хуже переносят наркоз
12 ноября 2025  13:25
Генетики выяснили, что жители Самары на 33,53% хуже переносят наркоз
712
В России зафиксировали рост заболеваемости внебольничной пневмонией
12 ноября 2025  12:02
В России зафиксировали рост заболеваемости внебольничной пневмонией
591
Диабет первого типа имеет чёткую клиническую картину и внешние признаки.
11 ноября 2025  22:54
Врач-эндокринолог СамГМУ рассказала о первых признаках диабета у детей
523
