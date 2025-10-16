Я нашел ошибку
Главные новости:
Командная работа специалистов позволила своевременно помочь молодому мужчине с острым коронарным синдромом и остановкой сердца.
Инфаркт на рыбалке: врачи трёх медучреждений региона боролись за жизнь молодого мужчины
Показатели завершающейся уборочной кампании позволяют с уверенностью говорить о стабильности обеспечения региона хлебом.
Самарская губерния полностью обеспечила внутренние потребности в зерне
В ближайшие три года запланировано завершить расчистку оставшихся 33,75 га акватории водного объекта.
В текущем году на реке Сызранка убрали 100 тысяч кубометров донного грунта
В том числе: порядка 200 кг семян сосны, свыше 6 тысяч кг семян дуба, 410 кг – березы, 360 кг ясеня и 0,3 кг смородины. 
В этом году самарские лесоводы заготовят более 7 тонн семян
Каждый день пожарные-спасатели, рискуя своей жизнью, борются с огнем, спасая людей и их имущество.
Сегодня пожарной охране Самарской области исполняется 184 года
В ходе предстоящей встречи поэт поделится опытом раскрытия личностного потенциала, прочтёт вдохновляющие стихи.
СОУНБ приглашает на «Разговор о главном. В стихах» с поэтессой Светланой Хисамутдиновой
В ходе лекции студенты получили возможность задать свой вопрос руководителю энергокомпании.
Директор Самарского филиала «Т Плюс» встретился со студентами теплоэнергетического факультета СамГТУ
В ноябре сильнейшие лекторы отправятся на трехдневный финал в Москву.
13 просветителей губернии поборются за выход в финал Всероссийского конкурса Знание.Лектор
В Самаре состоялся форум «Общественные организации в ситуации быстрых социальных перемен»
Вечер камерной и органной музыки “Бах и вершины романтизма” пройдет в Самарской кирхе
4000 человек из 5 стран мира уже зарегистрировались на забег «Чистый спорт» в Самаре
16 октября – Всемирный День анестезиолога - реаниматолога

16 октября 2025 16:20
139
В регионе работают более 700 врачей-анестезиологов-реаниматологов.

Министр здравоохранения Самарской области Андрей Орлов:

 «Врачи-анестезиологи стоят на страже жизни в самые критические моменты: во время операций, при острых состояниях, в реанимационных отделениях, на скорой медицинской помощи. Вы оказываете поддержку пациентов в ходе оперативного вмешательства, которая порой представляет собой невидимый, но критически важный элемент безопасности, способствующий успешному проведению сложных хирургических манипуляций.

Успех невозможен без слаженного взаимодействия всей команды — врачей, медсестёр и санитаров. Ваша сплочённость, доверие и взаимопонимание позволяют достигать высоких результатов.

В настоящее время в регионе работают более 700 врачей-анестезиологов-реаниматологов и более 6000 медсестёр.

Мы активно работаем над решением кадровых вопросов: с целью привлечения молодых специалистов развиваем кадровые программы, усиливаем подготовку ординаторов, создаем условия для повышения квалификации и карьерного роста. В ближайшие годы планируется расширение взаимодействия с Региональным дистанционным консультативным центром анестезиологии-реаниматологии, который создан на базе Самарской областной клинической больницы им.В.Д. Середавина, внедрение новых технологий, модернизация оборудования и улучшение условий труда.

Спасибо за вашу преданность делу, смелость и милосердие. За то, что вы каждый день выбираете быть рядом с теми, кто в вас нуждается. Поздравляю с вашим профессиональным праздником — Всемирным днём анестезиолога-реаниматолога!»

 

Фото:   минздрав СО

Теги: Медицина Самара

