16 октября – Всемирный День анестезиолога - реаниматолога

Министр здравоохранения Самарской области Андрей Орлов:



«Врачи-анестезиологи стоят на страже жизни в самые критические моменты: во время операций, при острых состояниях, в реанимационных отделениях, на скорой медицинской помощи. Вы оказываете поддержку пациентов в ходе оперативного вмешательства, которая порой представляет собой невидимый, но критически важный элемент безопасности, способствующий успешному проведению сложных хирургических манипуляций.



Успех невозможен без слаженного взаимодействия всей команды — врачей, медсестёр и санитаров. Ваша сплочённость, доверие и взаимопонимание позволяют достигать высоких результатов.



В настоящее время в регионе работают более 700 врачей-анестезиологов-реаниматологов и более 6000 медсестёр.



Мы активно работаем над решением кадровых вопросов: с целью привлечения молодых специалистов развиваем кадровые программы, усиливаем подготовку ординаторов, создаем условия для повышения квалификации и карьерного роста. В ближайшие годы планируется расширение взаимодействия с Региональным дистанционным консультативным центром анестезиологии-реаниматологии, который создан на базе Самарской областной клинической больницы им.В.Д. Середавина, внедрение новых технологий, модернизация оборудования и улучшение условий труда.



Спасибо за вашу преданность делу, смелость и милосердие. За то, что вы каждый день выбираете быть рядом с теми, кто в вас нуждается. Поздравляю с вашим профессиональным праздником — Всемирным днём анестезиолога-реаниматолога!»

Фото: минздрав СО