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Новости /  Общество /  Здравоохранение  

Врачи рассказали о деталях операции, к которой готовят девочку из Ингушетии

5 августа 2019 22:16
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Консилиум врачей НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Рошаля решил ампутировать правую руку истерзанной девочки.
Деталями предстоящей операции поделился президент медицинского учреждения Леонид Рошаль, передаёт life.ru со ссылкой на РИА "Новости".

На этой неделе врачи проведут первую операцию на правой руке, но их может понадобиться несколько. При этом медики будут бороться за каждый миллиметр, чтобы сохранить локтевой сустав.

Что касается левой руки семилетней девочки, то, по словам Рошаля, угрозы ампутации нет. Врачам удалось сохранить конечность ребёнку. Несмотря на то что рука на данный момент обездвижена и реабилитация займёт долгое время, можно ожидать полное восстановление функций нервов.

В остальном, поясняют врачи, маленькая Аиша чувствует себя хорошо: её состояние стабилизировалось, а ожоги полностью зажили.

Кроме того, у избитой девочки появился законный представитель. Защиту прав и законных интересов малышки временно будет представлять детский омбудсмен Ингушетии Зарема Чахкиева.

— На сегодняшний день я решила взять эту ответственность на себя и стать законным представителем. Пока на три месяца, а потом уже будет видно, — сказал она.

Девочку привезли для лечения в Москву 5 июля. Врачи выявили у Аиши многочисленные порезы, ожоги и укусы — как свежие, так и уже зажившие. По версии следствия, на протяжении длительного времени ребёнок подвергался истязаниям со стороны тёти, которая её воспитывала. 



 Фото : со страницы Заремы Чахкиевой в Instagram/РИА "Новости"
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