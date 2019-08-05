Врачи рассказали о деталях операции, к которой готовят девочку из Ингушетии
5 августа 2019 22:16
85
На этой неделе врачи проведут первую операцию на правой руке, но их может понадобиться несколько. При этом медики будут бороться за каждый миллиметр, чтобы сохранить локтевой сустав.
Что касается левой руки семилетней девочки, то, по словам Рошаля, угрозы ампутации нет. Врачам удалось сохранить конечность ребёнку. Несмотря на то что рука на данный момент обездвижена и реабилитация займёт долгое время, можно ожидать полное восстановление функций нервов.
В остальном, поясняют врачи, маленькая Аиша чувствует себя хорошо: её состояние стабилизировалось, а ожоги полностью зажили.
Кроме того, у избитой девочки появился законный представитель. Защиту прав и законных интересов малышки временно будет представлять детский омбудсмен Ингушетии Зарема Чахкиева.
— На сегодняшний день я решила взять эту ответственность на себя и стать законным представителем. Пока на три месяца, а потом уже будет видно, — сказал она.
Девочку привезли для лечения в Москву 5 июля. Врачи выявили у Аиши многочисленные порезы, ожоги и укусы — как свежие, так и уже зажившие. По версии следствия, на протяжении длительного времени ребёнок подвергался истязаниям со стороны тёти, которая её воспитывала.
Фото : со страницы Заремы Чахкиевой в Instagram/РИА "Новости"
Добавить комментарий
Комментарии
Здравоохранение
5 августа 2019 22:16
Консилиум врачей НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Рошаля решил ампутировать правую руку истерзанной девочки. Здравоохранение
85
5 августа 2019 18:37
Михаил Ратманов посетил с рабочим визитом несколько сельских районов губернии, чтобы вручить сотрудникам ФАПов и врачей общей практики автомобили «Нива».... Здравоохранение
266
5 августа 2019 15:42
Активно в реализацию регионального проекта "Старшее поколение" включились Большеглушицкий и Кинель-Черкасский район. Здравоохранение
231
5 августа 2019 13:58
Система цеховых врачей была развита в СССР. Здравоохранение
203
5 августа 2019 12:50
Поправки внесли ко второму чтению соответствующего законопроекта в Госдуме. Здравоохранение
202
3 августа 2019 12:16
Реализация бахчевых вдоль автодорог, из необорудованных торговых мест запрещена. Здравоохранение
424
2 августа 2019 17:34
На очереди оборудование, направленное в том числе на переоснащение Самарского клинического онкологического диспансера и онкологической службы города... Здравоохранение
412
2 августа 2019 11:11
Сотрудники кинули клич в социальных сетях. Здравоохранение
256
1 августа 2019 18:53
Новые технологии помогут уйти из зоны риска инфаркта и инсульта. Здравоохранение
332
1 августа 2019 17:54
Во время реабилитации человек видит себя от первого лица в вертикальном положении. Он самостоятельно "ходит" по открытому пространству, слышит и ощущает... Здравоохранение
338
Современная медицина
29 июля 2019 12:12
Стандартный анализ кала, или копрограмма, — это исследование его физических, химических и микроскопических характеристик, которое позволяет выявить... Современная медицина
63
6 июля 2019 18:55
Как правильно ухаживать за кожей рассказал Кондрашов Станислав Дмитриевич. Советы по улучшению состояния кожи лица дал Станислав Дмитриевич Кондрашов. Современная медицина
146
13 июня 2019 14:53Профилактика рака поджелудочной железы: основные правила
Опухоли толстого кишечника и поджелудочной железы - патологии, наиболее чаще поражающие пищеварительную систему. Современная медицина
318
Новости медицины
18 апреля 2019 10:04Медицинская справка, форма №026/У-2000
Медицинская справка 26 – настоящая головная боль для родителей, которым нужно предоставить ее в ясли, детские сады или школы. Форма документа насчитывает... Новости медицины
14148
10 апреля 2019 19:32Донорство спермы - услуги Репробанка
Донорство спермы - весьма востребованная услуга. Таким образом у многих пар, которые не могут зачать ребенка, появляется возможность стать родителями, если... Новости медицины
14157
1 апреля 2019 19:28Медтехника ВИПС-МЕД - качественно и надежно
Востребована и популярна медтехника ВИПС-МЕД, На сайте https://www.vipsmed.ru/ вы сможете ознакомиться с медицинской техникой и оборудованием по мировым... Новости медицины
14296
Видео
31 июля 2019 10:50
Он не получил при падении никаких травм. В мире
357
25 июля 2019 11:18
Он объединяет активных людей региона. Социум
643
25 июля 2019 10:47
.Рыбак снял на видео последствия произошедшего Экология
434
22 июля 2019 10:40
Момент ДТП попал на видео одного из зрителей соревнования. Происшествия
558
19 июля 2019 13:36
Все сумели покинуть лайнер через аварийные выходы по надувным трапам. Происшествия
497
17 июля 2019 11:57
Точной информации, почему в реке погибла рыба, нет. Экология
396
Фоторепортажи
28 июля 2019 12:48
Мероприятие расположилось в ТЦ Амбар. Культура
473
27 июля 2019 15:05
Он проходит сегодня с утра до вечера на ул. Куйбышева. Социум
812
17 июня 2019 23:00
Более 400 российских и китайских спортсменов в возрасте 15-19 лет будут соревноваться по 8 видам спорта. Спорт в регионе
814
13 июня 2019 09:00
Днем центром праздничных мероприятий стала улица Куйбышева. Социум
739
9 июня 2019 11:17
Он состоялся в парке им. Ю.А. Гагарина. Социум
932
9 июня 2019 09:51
В Самаре проходит фестиваль набережных ВолгаФест: фото Для гостей работают более 30 площадок. Социум
942
Мероприятия