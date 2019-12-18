Врач рассказала, чем опасна для россиян аномально теплая зима

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По словам специалиста, есть люди, которые тяжело переносят изменения погодных условий. В их числе страдающие бронхиальной астмой, заболеваниями дыхательных путей и сердечно-сосудистой системы.Снижение атмосферного давления очень тонко чувствуют гипотоники, рассказала Насибуллина. У них случается одышка, бывают мигренозные боли и ощущение нехватки воздуха. Кроме того, температурные аномалии сказываются на самочувствии аллергиков. У них снижается уровень лейкоцитов в крови, что способствует возникновению аллергической реакции и инфекционным осложнениям.Она добавила, что повышенная влажность способствует распространению простудных заболеваний, а в целом на организм сильное влияние оказывают магнитные бури. Они приводят к сбоям в работе гипофиза, отвечающего за функционирование всех желез внутренней секреции."Меняется обмен веществ, сбиваются биоритмы, нарушается сон, затем появляются неврозы и хроническая усталость. То есть страдает вегетативная нервная система", — пояснила кардиолог.Чтобы смягчить влияние этих явлений, Насибуллина посоветовала соблюдать режим сна, побольше гулять и регулярно питаться."Все эти процессы должны сопровождаться элементами закаливания, но без фанатизма. Не надо обливаться в мороз холодной водой, все должно проходить в комфортных условиях", — заключила специалист.