Врач рассказала, чем опасна для россиян аномально теплая зима
18 декабря 2019 22:47
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По словам специалиста, есть люди, которые тяжело переносят изменения погодных условий. В их числе страдающие бронхиальной астмой, заболеваниями дыхательных путей и сердечно-сосудистой системы.
Снижение атмосферного давления очень тонко чувствуют гипотоники, рассказала Насибуллина. У них случается одышка, бывают мигренозные боли и ощущение нехватки воздуха. Кроме того, температурные аномалии сказываются на самочувствии аллергиков. У них снижается уровень лейкоцитов в крови, что способствует возникновению аллергической реакции и инфекционным осложнениям.
Она добавила, что повышенная влажность способствует распространению простудных заболеваний, а в целом на организм сильное влияние оказывают магнитные бури. Они приводят к сбоям в работе гипофиза, отвечающего за функционирование всех желез внутренней секреции.
"Меняется обмен веществ, сбиваются биоритмы, нарушается сон, затем появляются неврозы и хроническая усталость. То есть страдает вегетативная нервная система", — пояснила кардиолог.
Чтобы смягчить влияние этих явлений, Насибуллина посоветовала соблюдать режим сна, побольше гулять и регулярно питаться.
"Все эти процессы должны сопровождаться элементами закаливания, но без фанатизма. Не надо обливаться в мороз холодной водой, все должно проходить в комфортных условиях", — заключила специалист.
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