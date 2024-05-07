МЧС: в международном салоне «Комплексная безопасность» примут участие более 20 иностранных государств

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XV международный салон «Комплексная безопасность» МЧС России организует с 29 мая по 1 июня.

«В подмосковном городе Кубинка на территории конгрессно-выставочного центра «Патриот» будут организованы основные мероприятия салона и представлены современные достижения в области обеспечения безопасности», - рассказал глава МЧС России Александр Куренков.

Он официально откроет салон 30 мая и примет участие в мероприятиях деловой и демонстрационной программ, а также проведет ряд международных встреч. Заинтересованность в участии уже выразили представители более 20 иностранных государств и 6 международных организаций.

XV салон будет посвящен обеспечению безопасности объектов инфраструктуры. Запланированы специальные экспозиции, посвященные науке, образованию, робототехническим комплексам и беспилотным авиасистемам, безопасности особо важных объектов, обеспечению комплексной безопасности в Арктическом регионе.

Программа научно-деловых мероприятий насыщена. Участникам предстоит обсудить актуальные вопросы защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, инновации в области пожарной безопасности. В частности, безопасности населения от быстроразвивающихся опасных природных явлений будет уделено внимание в рамках Международной научно-практической конференции по проблемам защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций.

«Особенностью салона в этом году станут совместные учения с представителями государств-участников БРИКС+. Новинкой станет также проведение Международного Гран-при пожарных и спасателей, где профессионалы своего дела смогут показать свои навыки и выявить лучшие подразделения не только из России, но и из зарубежных стран», - поделился планами глава МЧС России Александр Куренков.