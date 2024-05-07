На улице Ново-Садовой от Барбошиной поляны до Аминева полностью демонтировали трамвайные пути

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В рамках первого этапа капремонт ведется от Барбошиной поляны до улицы Ново-Вокзальной. С 29 апреля движение на указанном участке перекрыто в оба направления.

Менее чем за полторы недели с демонтажом изношенных рельсов и шпал, которые масштабно не обновляли более 30 лет, рабочие уже полностью справились на отрезке от проспекта Кирова до Аминева. Параллельно убирают старую контактную линию, снимают асфальтовое покрытие, примыкающее к трамвайным путям, начинают работу с грунтом, чтобы в дальнейшем заняться устройством котлована, ливневой канализации, отсыпать территорию щебнем и заменить рельсошпальную решетку. Подготовительные работы продолжаются и на участке до Ново-Вокзальной, пишет Самарская газета.

— После капремонта весь участок планируем ввести в эксплуатацию 30 июня. Приведем в нормативное состояние 3,5 километра одиночного трамвайного пути. Еще около 2,1 км пути обновим на следующем участке – от Ново-Вокзальной до разворотного кольца у завода имени Тарасова. Предполагаем, что работы в рамках второго этапа начнутся предстоящим летом – сразу же после завершения капремонта первого этапа. Денежные средства выделены из регионального бюджета, – рассказал директор МП «Трамвайно-троллейбусное управление» Михаил Ефремов. – Раньше мы, конечно, уделяли внимание трамвайной линии: меняли небольшие участки рельсов, шпал, щебеночное основание. Но такой комплексный ремонт трамвайных путей, в результате которого во избежание подтоплений появится еще и ливнево-дренажная система, чтобы вода уходила в городскую канализацию, делаем впервые. Уверен, что этому рады не только сотрудники МП «ТТУ», но и жители города.

Специалисты также отмечают, что шпалы пришли в негодность (сгнили). Крепежи «разболтались». Особенно это касается подъезда к проспекту Кирова и участка возле ТЦ «Пирамида», где в весеннее время (во время таяния снега) и летом (после ливней) неоднократно наблюдались подтопления.

— Эта проблема будет решена не только после появления «ливневок», но и благодаря укладке бетонных шпал, – пояснил Михаил Ефремов. – Рассчитываем, что новые элементы оснащения трамвайной линии прослужат 25-30 лет.

После капремонта движение по линии будет более комфортным и безопасным. Кроме того, обновление рельсошпальной решетки позволит обеспечить ритмичность рейсов, поскольку трамвайные поезда смогут набирать нормальную скорость – до 20-22 км/ч. Для сравнения: до начала работ вагоновожатым приходилось снижать скорость до 15 км/ч, а на отдельных локациях – до 5-6 км/ч.

Стоит отметить, что МП «ТТУ» рационально подходит к капремонту, планируя в дальнейшем использовать демонтированные рельсы, но только те единичные, которые после оценки состояния оставят на базе службы пути, располагающейся на улице Физкультурной.

— Специалисты примут решение, какие рельсы еще пригодны, например, на случай экстренного или текущего ремонта линии на других улицах. Будут составляться соответствующие комиссионные акты. Рельсы, выработавшие свой ресурс, предельно изношенные, вторичному использованию не подлежат. Транспортное предприятие намерено сдать их в официальные пункты приема металлолома, – добавил Михаил Ефремов.

Напомним также, что в период капремонта и закрытия участка линии шесть трамвайных маршрутов – №№ 5, 7, 11, 12, 22, 24 – работают по скорректированным схемам (подробнее – на официальном сайте администрации Самары. В трамваях, маршрут которых пролегает через участки улицы Ново-Садовой, ранее МП «ТТУ» разместило соответствующие памятки.

В качестве компенсационной меры для минимизации неудобств по Ново-Садовой от Ташкентской до ТЦ «Апельсин» дополнительно курсируют 30 заказных автобусов, проезд в которых бесплатный. В утренние и вечерние часы пик специальные автобусы следуют с минимальным интервалом, составляющим три минуты.

Согласно намерениям МП «ТТУ» в конце мая планируется объявить торги, чтобы определить подрядчика, который будет приводить в нормативное состояние следующий участок линии по Ново-Садовой – от Ново-Вокзальной до завода им. Тарасова.