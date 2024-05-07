В Самаре вынесен приговор по уголовному делу о массовых беспорядках в колонии

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Куйбышевский районный суд Самары вынес приговор по уголовному делу в отношении 15 лиц. В зависимости от роли и степени участия они признаны виновными по по ч. 2 ст. 212 УК РФ (участие в массовых беспорядках), ч. 3 ст. 321 УК РФ (дезорганизация деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества, совершенная организованной группой, с применением насилия, опасного для жизни или здоровья), п. «а» ч. 3 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, совершенное организованной группой).

Суд установил, что в феврале 2019 года обвиняемые, отбывая наказание за совершение преступлений в федеральном казенном учреждении «Исправительная колония № 5 УФСИН России по Самарской области», в целях дезорганизации работы исправительного учреждения участвовали в массовых беспорядках, сопровождающихся драками с другими осужденными, поджогами и уничтожением имущества колонии.

В ходе судебного разбирательства один из подсудимых скончался, в связи с чем уголовное дело в отношении него прекращено.

Суд с учетом мнения государственного обвинителя приговорил 13 подсудимых к лишению свободы на срок от 5 лет и 3 месяцев до 10 лет с отбыванием наказания в колониях строгого и особого режима. Двое лиц приговорены к 3 годам и 3 годам 6 месяцам лишения свободы, с учетом зачета времени содержания под стражей они освобождены из зала судебного заседания.

Причиненный исправительному учреждению ущерб в размере около 400 тыс. рублей возмещен в полном объеме на стадии судебного следствия.