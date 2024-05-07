Россияне стали чаще оформлять страховки для поездок в майские праздники в Европу

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Россияне стали чаще оформлять страховки для путешествий в майские праздники в страны Европы. Это следует из данных группы компаний BestDoctor, с которыми ознакомились «Известия» 7 мая.

Так, в 2024 году путешественники на майские праздники чаще всего оформляли страховки для поездок в страны Шенгенской зоны. Это направление занимает почти половину — 49% — от общего числа приобретенных страховок для путешественников на период праздников. На втором месте –– Италия: страховки именно в эту страну на праздники оформили 13% пользователей. Такую же долю от общего числа страховых продуктов для путешественников в 2024 году занимает Турция. Далее по популярности следуют Франция и Испания. На эти направления приходится по 6% страховых продуктов от общего числа. Замыкает рейтинг пользующихся спросом направлений Грузия (2%).

При этом в 2023-м туристы чаще всего на майские покупали страховки в Турцию –– показатель составлял 35% от всего числа оформленных продуктов. На страны Шенгенской зоны в прошлом году приходилось всего 5% от всех страховок.

«Майские праздники –– традиционный период высокого спроса на страхование для путешественников. В этом году мы видим, что структура по оформленным продуктам изменилась: значительно выросло количество страхования для поездок в страны Шенгенской зоны. Менее популярными в качестве направлений для весеннего отдыха стали Армения и Грузия» — рассказала CEO бизнес-юнита Digital Insurance группы компаний BestDoctor Анна Антизерская.

По информации экспертов, средний возраст застрахованного путешественника –– 41 год. Средний размер лимита страховой суммы составил €40 тыс, пишут "Известия".