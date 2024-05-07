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Президент России Владимир Путин поручил обеспечить россиян жильем общей площадью не менее 33 квадратных метров на человека. Так говорится в подписанном указе «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года», который опубликован на сайте Кремля.

Так, жильем общей площадью не менее 33 квадратных метров на человека граждан собираются обеспечить к 2030 году. К 2036-му показатель должны увеличить до 38 квадратных метров.

В марте Путин поручил правительству подготовить новую программу расселения аварийного жилья. Президент также выразил уверенность, что в российских регионах активно будут подключаться к этой работе или продолжать ее там, где она уже идет достаточно интенсивно.

Ранее в Госдуме поддержали идею выдавать бесплатное жилье многодетным семьям. Однако вместе с тем парламентарии сочли предложение вряд ли реализуемым, пишет Лента.