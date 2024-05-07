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Самарчанка ответит за продажу пива девушке-подростку

7 мая 2024 22:05
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Самарчанка ответит за продажу пива девушке-подростку

Промышленным районным судом г. Самары вынесен приговор по уголовному делу в отношении гражданки, обвиняемой по ст. 151.1 УК РФ (розничная продажа несовершеннолетним алкогольной продукции).

Судом установлено, что в январе 2024 года продавец магазина «Пивная Легенда», расположенного по ул. Каховской в г. Самаре, продала пиво 17-летней покупательнице.

Ранее, в декабре 2023 года, сотрудница магазина за совершение аналогичного правонарушения привлекалась к административной ответственности по ч. 2.1 ст. 14.16 КоАП РФ.

В судебном заседании подсудимая вину признала, в содеянном раскаялась.

Суд с учетом мнения государственного обвинителя признал подсудимую виновной и назначил наказание в виде штрафа в размере 15 тыс. рублей.

 Приговор суда вступил в законную силу.

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