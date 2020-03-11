ВОЗ объявила пандемию коронавируса в мире

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"В ближайшие дни и недели мы ожидаем, что количество случаев, смертей и количество затронутых стран увеличится", — сказал он.Пандемией называют необычайно сильную эпидемию, характеризующуюся распространением инфекционного заболевания на всей территории страны, территорию сопредельных государств, а иногда и многих стран мира.Общее количество заражений новым коронавирусом в мире составило 118 тысяч человек в 114 странах.По данным ВОЗ, умер 4291 заболевший.В России зарегистрировали 28 случаев коронавирусной инфекции, из них 25 у россиян, вернувшихся из Италии, два — у граждан Китая, один — у гражданина Италии.