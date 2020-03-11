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Новости /  Общество /  Здравоохранение  

ВОЗ объявила пандемию коронавируса в мире

11 марта 2020 21:07
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Общее количество заражений новым коронавирусом в мире составило 118 тысяч человек в 114 странах.
Распространение нового коронавируса в мире приобрело характер пандемии, заявил на брифинге в Женеве гендиректор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус, передает РИА Новости.

"В ближайшие дни и недели мы ожидаем, что количество случаев, смертей и количество затронутых стран увеличится", — сказал он.

Пандемией называют необычайно сильную эпидемию, характеризующуюся распространением инфекционного заболевания на всей территории страны, территорию сопредельных государств, а иногда и многих стран мира.

Общее количество заражений новым коронавирусом в мире составило 118 тысяч человек в 114 странах.

По данным ВОЗ, умер 4291 заболевший.

В России зарегистрировали 28 случаев коронавирусной инфекции, из них 25 у россиян, вернувшихся из Италии, два — у граждан Китая, один — у гражданина Италии. 
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Комментарии


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