Я нашел ошибку
сегодня  Четверг, 29 августа, 20:03
Вход
Регистрация
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  +14 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 29/08:
USD 66.41
0.15
EUR 73.66
0.05
Новости /  Общество /  Здравоохранение  

В регионе стартовал проект, направленный на спасение жизней пациентов с сердечными недугами

29 августа 2019 17:54
104
Реализуется проект по дистанционной передаче ЭКГ от районных больниц и бригад скорой помощи в Самарский областной клинический кардиологический диспансер.
В Самарской области реализуется проект по дистанционной передаче электрокардиограмм (ЭКГ) от районных больниц и бригад службы скорой медицинской помощи в Самарский областной клинический кардиологический диспансер. Областные специалисты совместно с врачами из районов оперативно и качественно диагностируют сердечные недуги, и своевременно определяют маршрутизацию пациентов для оказания необходимой помощи жителям региона.

В проекте участвуют 35 медицинских организаций сельских территорий, а также Сызрани, Новокуйбышевска, Жигулевска, Чапаевска, Октябрьска, Отрадного.

«Одним из важнейших направлений национального проекта «Здравоохранение» является борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями, — отметил заместитель министра здравоохранения Самарской области Асланбек Майрамукаев. — В рамках нацпроекта в Самарской области создается телемедицинская система дистанционной передачи электрокардиограмм (ЭКГ) от районных больниц (приемных отделений, амбулаторий, ФАПов) и бригад службы скорой медицинской помощи в Самарский областной клинический кардиологический диспансер. В областном кардиодиспансере установлено специализированное программное обеспечение – кардиосервер, которое обладает элементами искусственного интеллекта и помогает врачам осуществить интерпретацию ЭКГ и поставить развернутый диагноз. Организован круглосуточный прием, расшифровка и формирование заключений ЭКГ, поступивших от медицинских организаций по защищенным каналам связи Нововведение направлено на своевременное оказание помощи пациентам и соответственно на спасение жизней».

Регистрация ЭКГ осуществляется в приемном отделении, офисе врача общей практики (врачебной амбулатории), фельдшерско-акушерском пункте, отделении функциональной диагностики, бригаде скорой медицинской помощи на выезде.

Фельдшерско-акушерский пункт в селе Маяк г.о. Новокуйбышевск обслуживает около 1,5 тысячи человек. В этом подразделении центральной больницы работает средний медицинский персонал – фельдшеры и медицинские сестры. Недавно фап оснастили новым современным цифровым кардиографом и обучили медицинских работников использовать его в своей работе.

«Самое главное, что кардиограмма, которую выдает аппарат, уже идет с расшифровкой, — подчеркнула главный врач Новокуйбышевской ЦГБ Светлана Шешунова. – С помощью этой расшифровки специалисты могут принять самостоятельное решение, куда госпитализировать пациента, к нам в кардиологическое отделение или в Самарский областной клинический кардиологический диспансер. Решение принимается моментально – максимум 20 минут. Фельдшер вызывает бригаду скорой помощи или неотложной помощи Новокуйбышевской больницы и больного транспортируют в соответствующее лечебное учреждение».

В настоящее время в регионе в рамках проекта функционируют 8 электрокардиографов, передающих ЭКГ в кардиодиспансер, ими оснащены и бригады Самарской областной станции скорой медицинской помощи. Аппарат мобильный, снять кардиограмму врачи могут и в санитарной машине, и на дому, и в иных условиях, когда пациентам необходима помощь.

«Ежедневно сотрудники скорой передают до 30 ЭКГ в кардиодиспансер, — рассказал главный врач станции Курбан Оразов. — При сложных случаях, если есть вопросы по диагностике состояния пациента, сотрудники оперативно выходят на связь с областными кардиологами».

Как пояснил главный кардиолог Самарской области Дмитрий Дупляков, преимущества системы дистанционной передачи ЭКГ состоит и в том, что врач кардиодиспансера не привязан к рабочему месту, он может оперативно посмотреть переданное ЭКГ на планшете или смартфоне.

Развернутая информационная система ведет электронный архив ЭКГ пациентов медицинских учреждений губернии, предоставляет доступ врачам-специалистам (врач функциональной диагностики, кардиолог, терапевт) к архиву ЭКГ со своих рабочих компьютеров, позволяет проводить телемедицинские консультации поликлиник в кардиодиспансере, передает пресс-служба облправительства. 
Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии



Здравоохранение
29 августа 2019  17:54
Реализуется проект по дистанционной передаче ЭКГ от районных больниц и бригад скорой помощи в Самарский областной клинический кардиологический диспансер.
В регионе стартовал проект, направленный на спасение жизней пациентов с сердечными недугами
Реализуется проект по дистанционной передаче ЭКГ от районных больниц и бригад скорой помощи в Самарский областной клинический кардиологический диспансер.  Здравоохранение
104
29 августа 2019  12:12
Самара не вошла в десятку лучших городов РФ по уровню медицинского обслуживания Наш город на 11 месте по данным опроса.
Самара не вошла в десятку лучших городов РФ по уровню медицинского обслуживания
Наш город на 11 месте по данным опроса. Здравоохранение
152
29 августа 2019  09:17
В самарской больнице Пирогова успешно прооперировали известного японского бодибилдера
В самарской больнице Пирогова успешно прооперировали известного японского бодибилдера
Он часто бывает в Москве, и там ему посоветовали обратиться в самарскую клинику. Здравоохранение
180
28 августа 2019  23:58
"При выполнении операции была использована система эндоскопической хирургии позвоночника и система задней чрескожной стабилизации".
В России впервые выполнили уникальную операцию на позвоночнике
"При выполнении операции была использована система эндоскопической хирургии позвоночника и система задней чрескожной стабилизации".  Здравоохранение
303
28 августа 2019  13:31
Что необходимо знать потребителю при заказе роллов?
Что необходимо знать потребителю при заказе роллов?
Берегите свое здоровье и отстаивайте свои права. Здравоохранение
1813
27 августа 2019  12:49
Минздрав зафиксировал рост числа больных диабетом Меньше всего диабетиков зафиксировано в Дагестане.
Минздрав зафиксировал рост числа больных диабетом
Меньше всего диабетиков зафиксировано в Дагестане. Здравоохранение
328
27 августа 2019  09:14
Специалист объяснил опасность чихания с закрытым носом и ртом
Специалист объяснил опасность чихания с закрытым носом и ртом
Оно может вызвать проблемы с органами слуха. Здравоохранение
260
26 августа 2019  23:01
Родители приняли решение отказаться от перевозки дочери в Петербург, пока состояние ребенка не улучшится.
Состояние пострадавшей в Турции российской девочки остается крайне тяжелым
Родители приняли решение отказаться от перевозки дочери в Петербург, пока состояние ребенка не улучшится.   Здравоохранение
341
26 августа 2019  22:38
Например, это может повысить внутричерепное давление, что особенно опасно для пожилых.
Врач рассказал, чем чревато чихание с закрытыми ртом и носом
Например, это может повысить внутричерепное давление, что особенно опасно для пожилых.  Здравоохранение
316
26 августа 2019  18:31
По данным СМИ, шесть врачей решили уйти из городской больницы № 1 из-за высокой нагрузки и низкой зарплаты.
Песков прокомментировал массовое увольнение хирургов в Нижнем Тагиле
По данным СМИ, шесть врачей решили уйти из городской больницы № 1 из-за высокой нагрузки и низкой зарплаты.  Здравоохранение
381
Весь список
Современная медицина
10 августа 2019  17:38
Интернет-магазин Пудра: с промокодом еще выгоднее
Косметика и парфюмерия стали обязательными элементами нашей жизни. Современная медицина
86
29 июля 2019  12:12
Анализ кала в клинике Медикал Он Груп
Анализ кала в клинике Медикал Он Груп
 Стандартный анализ кала, или копрограмма, — это исследование его физических, химических и микроскопических характеристик, которое позволяет выявить... Современная медицина
116
6 июля 2019  18:55
Кондрашов Станислав Дмитриевич о ежедневном уходе за кожей
Кондрашов Станислав Дмитриевич о ежедневном уходе за кожей
 Как правильно ухаживать за кожей рассказал Кондрашов Станислав Дмитриевич. Советы по улучшению состояния кожи лица дал Станислав Дмитриевич Кондрашов. Современная медицина
196
Весь список
Новости медицины
18 апреля 2019  10:04
Медицинская справка, форма №026/У-2000
 Медицинская справка 26 – настоящая головная боль для родителей, которым нужно предоставить ее в ясли, детские сады или школы. Форма документа насчитывает... Новости медицины
14293
10 апреля 2019  19:32
Донорство спермы - услуги Репробанка
 Донорство спермы - весьма востребованная услуга. Таким образом у многих пар, которые не могут зачать ребенка, появляется возможность стать родителями, если... Новости медицины
14258
1 апреля 2019  19:28
Медтехника ВИПС-МЕД - качественно и надежно
 Востребована и популярна медтехника ВИПС-МЕД, На сайте  https://www.vipsmed.ru/  вы сможете ознакомиться с медицинской техникой и оборудованием по мировым... Новости медицины
14357
Весь список


Видео
27 августа 2019  12:56
Александр Соболев: Поменялся бы телами со Златаном
Александр Соболев: "Поменялся бы телами со Златаном"
Лучший бомбардир РПЛ рассказал, как его дразнили в детстве, в какой лиге он хотел бы поиграть и не только.
Спорт в регионе
399
22 августа 2019  11:40
Российские лётчики показали новую фигуру высшего пилотажа Пропеллер
Российские лётчики показали новую фигуру высшего пилотажа "Пропеллер"
Элемент выполняется тремя самолётами, один из которых летит строго горизонтально, а два других синхронно вращаются вокруг него.
В стране
310
21 августа 2019  10:58
В Госдуме предложили выделять семьям с детьми «первосентябрьский капитал»
В Госдуме предложили выделять семьям с детьми «первосентябрьский капитал»
Конкретная сумма финансовой поддержки не уточняется. Образование
268
31 июля 2019  10:50
Француз почти перелетел Ла-Манш на реактивном флайборде, но упал в воду
Француз почти перелетел Ла-Манш на реактивном флайборде, но упал в воду
Он не получил при падении никаких травм.
В мире
515
25 июля 2019  11:18
На Форуме iВолга в Самарской области стартовал Стратегический марафон-2019 лидеров региона по нацпроектам
На Форуме iВолга в Самарской области стартовал Стратегический марафон-2019 лидеров региона по нацпроектам
Он объединяет активных людей региона.
Социум
1321
25 июля 2019  10:47
Под Самарой на берег Волги выбросило тысячи мертвых рыб
Под Самарой на берег Волги выбросило множество мертвых рыб
.Рыбак снял на видео последствия произошедшего
Экология
647
Весь список

Фоторепортажи
24 августа 2019  20:09
Фестиваль цветов порадовал самарцев: ФОТО
Фестиваль цветов порадовал самарцев: ФОТО
Уходящее лето расцвело настоящим цветочным праздником.
Культура
2119
23 августа 2019  10:13
В День флага в Самаре поставлен новый рекорд: ФОТО
В День флага в Самаре поставлен новый рекорд: ФОТО
На набережной развернули самый длинный флаг. 
Социум
360
11 августа 2019  12:31
В Самаре провели День физкультурника: ФОТО
В Самаре провели День физкультурника: ФОТО
Мероприятие состоялось на второй очереди набережной.
Спорт в регионе
639
8 августа 2019  10:49
Архитектурный фестиваль в Самаре: как это было
Архитектурный фестиваль в Самаре: как это было
Гостям представили обширную тематическую программу.
Социум
447
28 июля 2019  12:48
В Самаре прошел Фестиваль косплея, киберспорта и поп-культуры
В Самаре прошел Фестиваль косплея, киберспорта и поп-культуры
Мероприятие расположилось в ТЦ Амбар.
Культура
610
27 июля 2019  15:05
Гастрономический фестиваль в Самаре приглашает гостей: ФОТО
Гастрономический фестиваль в Самаре приглашает гостей: ФОТО
Он проходит сегодня с утра до вечера на ул. Куйбышева.
Социум
970
Весь список

Мероприятия
14 сентября состоятся чемпионат и первенство Самарской области по триатлону
СОУНБ приглашает на литературно-танцевальный вечер «32 АВГУСТА»
Афиша проекта «Культурное сердце России» 31 августа и 1 сентября на набережной Самары
Весь список
Праздники России

  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные