В регионе стартовал проект, направленный на спасение жизней пациентов с сердечными недугами
29 августа 2019 17:54
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В проекте участвуют 35 медицинских организаций сельских территорий, а также Сызрани, Новокуйбышевска, Жигулевска, Чапаевска, Октябрьска, Отрадного.
«Одним из важнейших направлений национального проекта «Здравоохранение» является борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями, — отметил заместитель министра здравоохранения Самарской области Асланбек Майрамукаев. — В рамках нацпроекта в Самарской области создается телемедицинская система дистанционной передачи электрокардиограмм (ЭКГ) от районных больниц (приемных отделений, амбулаторий, ФАПов) и бригад службы скорой медицинской помощи в Самарский областной клинический кардиологический диспансер. В областном кардиодиспансере установлено специализированное программное обеспечение – кардиосервер, которое обладает элементами искусственного интеллекта и помогает врачам осуществить интерпретацию ЭКГ и поставить развернутый диагноз. Организован круглосуточный прием, расшифровка и формирование заключений ЭКГ, поступивших от медицинских организаций по защищенным каналам связи Нововведение направлено на своевременное оказание помощи пациентам и соответственно на спасение жизней».
Регистрация ЭКГ осуществляется в приемном отделении, офисе врача общей практики (врачебной амбулатории), фельдшерско-акушерском пункте, отделении функциональной диагностики, бригаде скорой медицинской помощи на выезде.
Фельдшерско-акушерский пункт в селе Маяк г.о. Новокуйбышевск обслуживает около 1,5 тысячи человек. В этом подразделении центральной больницы работает средний медицинский персонал – фельдшеры и медицинские сестры. Недавно фап оснастили новым современным цифровым кардиографом и обучили медицинских работников использовать его в своей работе.
«Самое главное, что кардиограмма, которую выдает аппарат, уже идет с расшифровкой, — подчеркнула главный врач Новокуйбышевской ЦГБ Светлана Шешунова. – С помощью этой расшифровки специалисты могут принять самостоятельное решение, куда госпитализировать пациента, к нам в кардиологическое отделение или в Самарский областной клинический кардиологический диспансер. Решение принимается моментально – максимум 20 минут. Фельдшер вызывает бригаду скорой помощи или неотложной помощи Новокуйбышевской больницы и больного транспортируют в соответствующее лечебное учреждение».
В настоящее время в регионе в рамках проекта функционируют 8 электрокардиографов, передающих ЭКГ в кардиодиспансер, ими оснащены и бригады Самарской областной станции скорой медицинской помощи. Аппарат мобильный, снять кардиограмму врачи могут и в санитарной машине, и на дому, и в иных условиях, когда пациентам необходима помощь.
«Ежедневно сотрудники скорой передают до 30 ЭКГ в кардиодиспансер, — рассказал главный врач станции Курбан Оразов. — При сложных случаях, если есть вопросы по диагностике состояния пациента, сотрудники оперативно выходят на связь с областными кардиологами».
Как пояснил главный кардиолог Самарской области Дмитрий Дупляков, преимущества системы дистанционной передачи ЭКГ состоит и в том, что врач кардиодиспансера не привязан к рабочему месту, он может оперативно посмотреть переданное ЭКГ на планшете или смартфоне.
Развернутая информационная система ведет электронный архив ЭКГ пациентов медицинских учреждений губернии, предоставляет доступ врачам-специалистам (врач функциональной диагностики, кардиолог, терапевт) к архиву ЭКГ со своих рабочих компьютеров, позволяет проводить телемедицинские консультации поликлиник в кардиодиспансере, передает пресс-служба облправительства.
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Комментарии
Здравоохранение
29 августа 2019 17:54
Реализуется проект по дистанционной передаче ЭКГ от районных больниц и бригад скорой помощи в Самарский областной клинический кардиологический диспансер. Здравоохранение
104
29 августа 2019 12:12
Наш город на 11 месте по данным опроса. Здравоохранение
152
29 августа 2019 09:17
Он часто бывает в Москве, и там ему посоветовали обратиться в самарскую клинику. Здравоохранение
180
28 августа 2019 23:58
"При выполнении операции была использована система эндоскопической хирургии позвоночника и система задней чрескожной стабилизации". Здравоохранение
303
28 августа 2019 13:31
Берегите свое здоровье и отстаивайте свои права. Здравоохранение
1813
27 августа 2019 12:49
Меньше всего диабетиков зафиксировано в Дагестане. Здравоохранение
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27 августа 2019 09:14
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