В рамках нацпроекта в Самарской области создадут еще 3 центра амбулаторной онкологической помощи

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О том, как в поликлиниках региона организована работа по выявлению новообразований, какие виды рака сейчас выявляют чаще всего, кто находится в группе риска, обсудили эксперты во время онлайн-конференции «Опухоли наружных локализаций. Методы профилактики, диагностики и лечения».



Борьба с онкологическими заболеваниями — одна из ключевых задач национального проекта «Здравоохранение», инициированного Президентом страны Владимиром Путиным. Особое внимание вопросам диагностики и лечения онкологических заболеваний уделил в своем Послании и Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. Стратегия лидерства региона — в развитии системы здравоохранения, в усилении работы по раннему выявлению заболеваний.



Во время онлайн-конференции заместитель министра здравоохранения области Татьяна Сочинская подчеркнула, что снизить показатели смертности от онкологических заболеваний помогает создание единой системы диагностики и лечения рака.



«При этом особый акцент следует сделать на раннее выявление онкологического заболевания, — отметила Татьяна Сочинская. – Тогда у врача появляется возможность вылечить пациента, спасти ему жизнь. В этом году, несмотря на сложные эпидемические условия, было выявлено на 2 процента больше пациентов на ранней стадии заболевания. В итоге удалось спасти около 200 человеческих жизней. Быстро и эффективно провести скрининговые исследования помогает центр амбулаторной онкологической помощи, который работает при Самарской городской клинической больнице №8. В этом году такие центры появятся в Тольятти, Сызрани, Октябрьском районе Самары».



Новые центры амбулаторной онкологической помощи будут созданы на базе Самарской городской больницы № 4, Тольяттинской городской клинической поликлиники № 3 и Сызранской центральной городской больницы. Пациенты будут проходить в этих подразделениях первичную диагностику онкологических заболеваний. Всего до 2024 в Самарской области откроется 12 центров амбулаторной онкологической помощи.



Заместитель министра отметила, что сокращения объемов медицинской помощи онкологическим больным в этом году не произошло. Более того, диагностических и лечебных процедур благодаря поступлению нового оборудования по нацпроекту стало больше.



Главный врач Самарского областного клинического онкологического диспансера, главный внештатный специалист по онкологии министерства здравоохранения Самарской области Андрей Орлов рассказал, что одно из первых мест по распространенности сегодня занимает рак кожи. «Наша задача – привлечь к этому факту внимание населения и убедить людей вести себя предельно осторожно, чтобы избежать меланомы, так как смертность от этого вида рака достигает 80%. К опухолям наружной локализации относятся также рак молочной железы, шейки матки, щитовидной железы. Все эти заболевания можно и нужно выявлять своевременно, так как только на ранней стадии возможно их полное излечение», — подчеркнул главный онколог области.



«На коже человека могут возникать злокачественные и доброкачественные новообразования, — пояснил главный врач Самарского областного кожно-венерологического диспансера, главный внештатный специалист-дерматовенеролог-косметолог министерства здравоохранения Самарской области Ильдар Шакуров. — Провести диагностику, распознать заболевание могут и наши специалисты, разгрузив онкологов. Поэтому мы советуем обращаться с подозрительными образованиями на коже к дерматовенерологам. В прошлом году в диспансер обратилось около пяти тысяч человек с доброкачественными образованиями и получили профессиональную медицинскую помощь. У нас тесные связи с онкологами, и при подозрении на злокачественные опухоли мы сразу направляем пациентов в онкологический диспансер».



Заведующий кафедрой и клиникой факультетской терапии Клиник СамГМУ, главный внештатный специалист по терапии минздрава Самарской области Олег Фатенков напомнил, что в большинстве случаев онкологические заболевания излечимы, если не запускать болезнь и вовремя прийти в поликлинику. Врачи решат, куда обращаться дальше и при необходимости выдадут направление в онкологический диспансер.



Кроме того, медики советуют не забывать о силе профилактики. Врачи рекомендуют отказаться от курения, не злоупотреблять алкоголем, включить в режим дня физические нагрузки, как минимум 10 тысяч шагов в день, исключить из рациона жирную пищу, реже находиться на солнце в жаркие дни – это поможет профилактике меланомы. Пациентам с хроническими заболеваниями необходимо принимать лекарства и выполнять рекомендации специалиста, чтобы компенсировать болезнь и не допускать обострений, передает пресс-служба облправительства.