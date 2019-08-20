В офисе врача общей практики Борского района появился новый автомобиль
20 августа 2019 14:25
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Руководитель ведомства обсудил с главой муниципалитета и главврачом вопросы, касающиеся дальнейшего развития больницы и здравоохранения в районе в целом. Это привлечение и закрепление в сельской территории новых медицинских кадров, материально-техническое обеспечение и др.
Также Михаил Ратманов проверил ход и качество ремонтных работ в корпусе детского отделения и кабинета для установки нового цифрового рентгеновского аппарата, а также пообщался с медицинским персоналом.
Далее министр провел осмотр здания и помещений самого офиса врача общей практики в поселке Новоборский, а затем вручил ключи от новой «Нивы» врачу общей практики Галине Коваленко.
Министр подчеркнул, что автотранспорт куплен за счет средств областного бюджета в рамках реализации национального проекта «Здравоохранение».
«В селе ни врачи, ни фельдшеры не должны ходить пешком на дальние расстояния с тяжелым оборудованием, - отметил министр. - Наша задача - создать условия для комфортной работы медперсонала и оказания медпомощи нуждающимся в оптимальные сроки».
Министр, вручая автомобиль, подчеркнул, что в Самарской области по инициативе губернатора Дмитрия Азарова разработана и внедряется программа транспортной доступности фельдшерско-акушерских пунктов и офисов врача общей практики, чтобы медицинские работники передвигались на автомобилях в любую погоду со всем необходимым оборудованием. В 2019 году в сельские районы губернии будут поставлены 20 высокопроходимых автомобилей «Нива» для медицинских сотрудников, обслуживающих население отдаленных сел.
«Скорость оказания помощи на селе во многих случаях напрямую зависит от того, как быстро ты окажешься на месте, - пояснила врач общей практики поселка Новоборский Галина Коваленко. - У нас протяженность поселка достаточно большая, а если еще и непогода быстро пешком не получается никак. Появление в офисе нового автомобиля не только улучшит условия нашего труда, но и повысит оперативность и качество оказания медицинской помощи нашим жителям. Кроме поселка Новоборский, я выезжаю и в поселок Лесной. Так что для преодоления данного расстояния эта машина как раз кстати», передает пресс-служба минздрава СО.
Фото: пресс-служба минздрава СО
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