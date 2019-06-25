В Струковском саду можно будет бесплатно сдать тест на ВИЧ

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в Самаре состоится акция по экспресс-тестированию на ВИЧ «Знать о ВИЧ-значит жить!». Выездное мероприятие специалисты Самарского областного клинического СПИД-центра приурочили к Международному дню борьбы со злоупотреблением наркотическими средствами и их незаконным оборотом , который ежегодно отмечается 26 июня.Один из трёх существующих способов передачи вируса ВИЧ - парентеральный, то есть через кровь. Как правило, таким образом заражаются потребители инъекционных наркотиков, использующие нестерильные шприцы.Мобильная лаборатория областного СПИД-центра будет работать в Струковском саду с 14:00 до 16:00. Зелёный медицинский шатер будет расположен рядом с входом в парк со стороны пересечения улиц Куйбышева и Красноармейской.Экспресс-тест на ВИЧ проводится бесплатно и анонимно (без предъявления паспорта), результат сообщается конфиденциально в течение 15-20 минут, передает пресс-служба СПИД-центра.