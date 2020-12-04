В Самарской области количество вакансий для медиков и фармацевтов выросло за год в 2,7 раза

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Количество вакансий в медицинской сфере продолжает расти по всей стране.

По данным hh.ru, сайта для поиска работы и сотрудников, в Самарской области положительная динамика вакансий относительно прошлого года продолжает наблюдаться на протяжении всей осени. К примеру, в сентябре для медицинских работников работодатели области разместили на 55% вакансий больше, чем в аналогичный период прошлого года, в октябре прирост составил +33%. В ноябре в профобласти «Медицина, фармацевтика» в Самарской области было размещено более 1,6 тысячи вакансий, что в два с 2,7 раза больше, чем в ноябре 2019 года.

На каких специалистов сферы медицины в Самарской области наибольший спрос? Больше всего этой осенью востребованы лечащие врачи (23% от всех размещенных вакансий в сфере), врачи-эксперты (15%), младший и средний медперсонал (14%), специалисты в области клинических исследований (6%), фармацевты (3%).

Средняя предлагаемая заработная плата для врачей в Самарской области составляет порядка 47 809 рублей, для среднего и младшего медицинского персонала – чуть более 27 000 рублей.

Фото pixabay.com