В России готовятся законодательно закрепить статус «частного водителя на личном автомобиле» — проще говоря, автолюбителя, который время от времени возит пассажиров на своей машине. Уже сам факт разработки такого документа говорит о том, что прежняя схема регулирования больше не соответствует реальному устройству рынка, пишет Росбалт.

Формально в стране насчитывается более 500 тысяч самозанятых таксистов, а частным извозом, по разным оценкам, подрабатывают от двух до пяти миллионов человек. Во многом именно они обеспечивают транспортные услуги за пределами мегаполисов. При этом значительная часть этих водителей объективно не может выполнить требования, которые предъявляются к профессиональным перевозчикам. В итоге миллионы людей оказываются в серой зоне. И делать вид, что этого сегмента не существует, или продолжать загонять его в правила, написанные для таксопарков, — не только бессмысленно, но и вредно.

«Из-за борьбы с нелегальными таксистами и масштабной регламентации сферы перевозок у нас совершенно забыли о тех людях, которые имеют автомобиль и готовы время от времени подвозить на нем граждан с пользой для своего бюджета, но не хотят делать это основной сферой деятельности. Я абсолютно законопослушный человек, готов оформить такую подработку через самозанятость (благо это разрешено), но я не хочу обклеивать свою машину специальной брендированной пленкой, а также не могу проходить ежедневные медицинские и технические осмотры. Возможность „потаксовать“ пару-тройку часов выдается не всегда, иногда — ночью. Где я должен пройти эти осмотры, сколько времени они займут? А еще нужна специальная страховка», — поделился в комментарии «РосБалту» автовладелец Дмитрий.

На проблему уже обратили внимание в Госдуме и профильных сообществах.

«Применение одинаковых требований к различным по природе моделям — легковому такси и частным перевозчикам на личных автомобилях — приводит к ограничению гибкого сегмента, который обеспечивает устойчивость системы. Следовательно, регулирование данного сегмента — это не вопрос отрасли такси, а инструмент достижения целевых показателей транспортной доступности», — отмечено в обращении руководителя объединения самозанятых России (ОСР) Ивана Литвинова премьер-министру РФ Михаилу Мишустину.

В документе также акцентировано, что частные водители на личном автомобиле представляют значительный резерв для развития института самозанятости и поступления налога на профессиональный доход в бюджетную систему.

Опросив 17 119 водителей на личных автомобилях, в ОСР выяснили: 80,2% из них считают, что выполняют функцию общественного транспорта, а основными барьерами для легальной работы называют требования регистрации автомобиля в реестре такси, ежедневных технических и медицинских осмотров.

Проблему признают и в Минтрансе, отмечая, что в законодательстве есть понятия «регулярные перевозки», «заказные перевозки» и «легковое такси», но отдельный статус для «частника» на своей машине до сих пор не предусмотрен.

«Министерство транспорта совместно с профильными ведомствами ведет работу над законопроектом, который закрепит правовой статус, права и обязанности „частного водителя на личном автомобиле“ или „подработчика“, — отметили в Минтрансе.

Предполагается, что легализация частных водителей будет происходить через цифровые платформы, которые уже умеют контролировать и страховать поездки (с «частников» эту обязанность хотят снять), идентифицировать водителей и пассажиров, обеспечивать уплату налогов. То есть именно платформа должна стать фильтром, через который проходит вся поездка. Тут, правда, возникает вопрос: насколько такие сервисы способны проверить всех выходящих на линию индивидуалов, и кто будет отвечать, если в этой цепочке что-то пойдет не так.

Попасть на платформу можно будет после проверки на отсутствие судимости за тяжкие преступления и неоплаченных штрафов за нарушения ПДД.

«Платформенный подход позволит сформировать самостоятельную модель правового поля для частных перевозчиков на личных автомобилях, не отождествляя их с таксопарками. В результате появляется потенциал легализации до 5 млн водителей, расширения налоговых поступлений и сокращения масштабов теневой занятости при минимизации избыточной административной нагрузки», — отмечает Иван Литвинов.

Ежедневные медосмотры для водителей-«частников» собираются заменить годовой диспансеризацией, а техосмотр автомобиля — дистанционным подтверждением состояния машины перед поездкой через мобильное приложение агрегатора.

Пока все эти новшества имеют статус предложений и должны получить одобрение профильных ведомств. Вместе с тем игроки рынка усматривают в введении особого режима для «частников» угрозу для таксопарков: часть водителей из-за желания снизить расходы могут перейти в новую категорию, а таксопарки — даже начать дробить бизнес. Есть, впрочем, и другое мнение: профессиональные таксопарки не станут пренебрегать имеющимися преференциями, в числе которых субсидии на обновление парка, проезд по выделенным полосам, бесплатный въезд на территорию вокзалов и аэропортов и т. д.

Сторонники инициативы настаивают: классическое такси и частный извоз должны не заменять, а дополнять друг друга на рынке перевозок. Именно такой подход поспособствует решению основной проблемы отрасли — дефицита кадров.