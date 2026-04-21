Самарские компании рассказали, какие меры помогают им удерживать наиболее ценных сотрудников

Аналитики hh.ru, ведущей платформы онлайн-рекрутинга в России, и сервиса кадрового ЭДО HRlink провели опрос среди работодателей Самарской области и России и выяснили, какие меры предпринимают компании, чтобы удержать ценные кадры и не дать расти «текучке». Исследование показало, что работодатели всё чаще делают ставку на системные меры удержания сотрудников, а ключевым фактором для большинства компаний остаётся конкурентный уровень заработной платы.

«Проблема текучести кадров в той или иной степени знакома всем отраслям. Работодатели Самарской области и России в целом заинтересованы в том, чтобы профессионалы оставались именно у них, и нередко предлагают более привлекательные условия, чтобы переманить кандидатов. Наиболее распространённой практикой остаётся индексация зарплат, позволяющая снизить риск ухода сотрудников (46% респондентов выбрали этот вариант ответа). Среди популярных инструментов также программы адаптации для новых сотрудников (35%), реферальные программы с бонусами за рекомендации (33%), а также признание достижений работников, причём не только финансовое, но и символическое: публичная похвала, доска почёта, внутренние награды или корпоративный мерч (30%). Кроме того, многие компании переходят на более «прозрачную» и понятную систему оплаты труда и KPI, чтобы удержать сотрудников (29%)», — комментирует Мария Игнатова, директор по исследованиям hh.ru.

Меры, которые компании внедряют для уменьшения текучести кадров:

Индексация зарплат - 46%

Программа адаптации для новых сотрудников - 35%

Реферальная программа - 33%

Признание заслуг (не только деньгами, но и публичная похвала от руководства, доска почета, внутренние награды, мерч) - 30%

Переход на более “прозрачную” и понятную систему оплаты труда и KPI - 29%

Ротация персонала и горизонтальное движение - 26%

Обучение и развитие мягких навыков - 21%

Внедрение индивидуальных планов развития и карьерных треков - 17%

Введение/сохранение гибридного или удаленного графика - 17%

Обустройство и обновление рабочих мест - 16%

Политика «Честного графика» (отсутствие переработок или их оплата по ТК РФ) - 13%

Оплата спорта или абонемента - 11%

Обучение и переквалификация сотрудников со стажем - 9%

Расширение программы ДМС - 8%

Внедрили программы борьбы с выгоранием (психолог, доп. выходные по запросу, трекинг нагрузки и др.) - 7%

Привлечение сотрудников к управлению и решению какой-то важной для компании задачи (краудсорсинг идей) - 5%

Программа «Релокация» или помощь с переездом сотрудников из удаленных территорий\регионов - 5%

Введение дополнительных оплачиваемых дней отпуска, например, за стаж в компании - 3%

Переход на четырёхдневную рабочую неделю (или сокращенный день в пятницу) без потери в оплате - 3%

Ничего нового не внедряли - 19%

По оценкам руководителей компаний, индексация зарплат остаётся не только самым популярным, но и самым эффективным инструментом, этот вариант выбрали 52% респондентов. Заметно реже действенными методами считают программу адаптации новых сотрудников (20%), переход к более прозрачной системе оплаты труда и KPI (19%), реферальные программы (17%) и практики признания заслуг сотрудников (15%).