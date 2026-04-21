Воздушное пространство над Самарской областью закрывали из-за режима «Ковер»
Самарский губернатор сообщил об попытке дронов атаковать промпредприятия региона
76-летний житель Самары стал жертвой мошенников
Самарские компании рассказали, какие меры помогают им удерживать наиболее ценных сотрудников
Два появления Лох-несского чудовища зафиксировали в Шотландии в марте 2026 года
В России готовятся законодательно закрепить статус «частного водителя на личном автомобиле»
Ребенок передан законному представителю. Сотрудники полиции продолжают выяснять все обстоятельства произошедшего.
Полицейские разыскали пропавшую 11-летнюю девочку
Министерство природы региона подводит итоги работы по привлечению к ответственности за нарушения природоохранного законодательства за I квартал.
 Эконадзор Минприроды СО оштрафовал нарушителей на 2,1 млн рублей
Самарская областная детская библиотека проведет международный патриотический онлайн-мост «Союз победителей»
19 апреля в Самаре состоится традиционный Космический полумарафон
В Самаре пройдет показ фильма «Огниво против Волшебной Скважины» и лекция Артема Гаспарова
Самарские компании рассказали, какие меры помогают им удерживать наиболее ценных сотрудников

Самарские компании рассказали, какие меры помогают им удерживать наиболее ценных сотрудников

Аналитики hh.ru, ведущей платформы онлайн-рекрутинга в России, и сервиса кадрового ЭДО HRlink провели опрос среди работодателей Самарской области и России и выяснили, какие меры предпринимают компании, чтобы удержать ценные кадры и не дать расти «текучке». Исследование показало, что работодатели всё чаще делают ставку на системные меры удержания сотрудников, а ключевым фактором для большинства компаний остаётся конкурентный уровень заработной платы.

«Проблема текучести кадров в той или иной степени знакома всем отраслям. Работодатели Самарской области и России в целом заинтересованы в том, чтобы профессионалы оставались именно у них, и нередко предлагают более привлекательные условия, чтобы переманить кандидатов. Наиболее распространённой практикой остаётся индексация зарплат, позволяющая снизить риск ухода сотрудников (46% респондентов выбрали этот вариант ответа). Среди популярных инструментов также программы адаптации для новых сотрудников (35%), реферальные программы с бонусами за рекомендации (33%), а также признание достижений работников, причём не только финансовое, но и символическое: публичная похвала, доска почёта, внутренние награды или корпоративный мерч (30%). Кроме того, многие компании переходят на более «прозрачную» и понятную систему оплаты труда и KPI, чтобы удержать сотрудников (29%)», — комментирует Мария Игнатова, директор по исследованиям hh.ru.

Меры, которые компании внедряют для уменьшения текучести кадров:

  • Индексация зарплат - 46%
  • Программа адаптации для новых сотрудников - 35%
  • Реферальная программа - 33%
  • Признание заслуг (не только деньгами, но и публичная похвала от руководства, доска почета, внутренние награды, мерч) - 30%
  • Переход на более “прозрачную” и понятную систему оплаты труда и KPI - 29%
  • Ротация персонала и горизонтальное движение - 26%
  • Обучение и развитие мягких навыков - 21%
  • Внедрение индивидуальных планов развития и карьерных треков - 17%
  • Введение/сохранение гибридного или удаленного графика - 17%
  • Обустройство и обновление рабочих мест - 16%
  • Политика «Честного графика» (отсутствие переработок или их оплата по ТК РФ) - 13%
  • Оплата спорта или абонемента - 11%
  • Обучение и переквалификация сотрудников со стажем - 9%
  • Расширение программы ДМС - 8%
  • Внедрили программы борьбы с выгоранием (психолог, доп. выходные по запросу, трекинг нагрузки и др.) - 7%
  • Привлечение сотрудников к управлению и решению какой-то важной для компании задачи (краудсорсинг идей) - 5%
  • Программа «Релокация» или помощь с переездом сотрудников из удаленных территорий\регионов - 5%
  • Введение дополнительных оплачиваемых дней отпуска, например, за стаж в компании - 3%
  • Переход на четырёхдневную рабочую неделю (или сокращенный день в пятницу) без потери в оплате - 3%
  • Ничего нового не внедряли - 19%

По оценкам руководителей компаний, индексация зарплат остаётся не только самым популярным, но и самым эффективным инструментом, этот вариант выбрали 52% респондентов. Заметно реже действенными методами считают программу адаптации новых сотрудников (20%), переход к более прозрачной системе оплаты труда и KPI (19%), реферальные программы (17%) и практики признания заслуг сотрудников (15%).

 

В некоторых компаниях неплохо работает ротация персонала и горизонтальное движение (14%), а также опция гибридного или удаленного графика для сотрудников (10%).

В центре внимания
Вячеслав Федорищев отправил в отставку министра транспорта и автомобильных дорог Самарской области Артура Абдрашитова. Свое решение он озвучил на оперативном совещании в Правительстве региона в понедельник, 20 апреля.
20 апреля 2026  21:32
Вячеслав Федорищев озвучил кадровые решения в Правительстве Самарской области
497
Сегодня глава региона Самарской области Вячеслав Федорищев назначил Глеба Гордеева помощником губернатора. О этом стало известно во время оперативного совещания, которое провел губернатор.
20 апреля 2026  21:25
Вячеслав Федорищев назначил Глеба Гордеева своим помощником по развитию отрасли БАС
455
Обращения граждан, поступившие губернатору Вячеславу Федорищеву через соцсети и мессенджер МАХ, рассмотрели на совещание в облправительстве 20 апреля.
20 апреля 2026  21:16
Вячеслав Федорищев поручил главам муниципалитетов оперативно отработать обращения самарцев
505
В понедельник, 20 апреля, на оперативном совещании под председательством губернатора Вячеслава Федорищева рассмотрели работу межведомственной комиссии по мобилизации доходов в условиях бюджетной консолидации.
20 апреля 2026  21:07
На оперативном совещании при губернаторе Самарской области рассмотрели работу межведомственной комиссии по мобилизации доходов
758
В понедельник, 20 апреля, губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев провел оперативное совещание.
20 апреля 2026  20:52
На оперативном совещании при губернаторе обсудили прохождение паводка в Самарской области
508
