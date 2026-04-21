Воздушное пространство над Самарской областью закрывали из-за режима «Ковер»

Во вторник 21 апреля, примерно с половины второго ночи в Самарской области действует угроза атаки БПЛА. Воздушное пространство над регионом закрыто - введен режим «Ковер», об этом сообщил губернатор Вячеслав Федорищев.

«В Самарской области действует режим «КОВЁР». Закрыто воздушное пространство на всех высотах», — предупредил жителей региона Вячеслав Федорищев в мессенджере МАХ.

Граждан призвали быть внимательными и бдительными. Обо всех ЧП следует сообщать экстренным службам.

Напомним, последняя атака БПЛА на Самарскую область датирована 18 апреля. Тогда в результате прилета боевого дрона были нанесены повреждения роддому в Новокуйбышевске. К счастью, пострадавших нет. Здание уже восстанавливают, пишет ГТРК-Самара.