Воздушное пространство над Самарской областью закрывали из-за режима «Ковер»
Воздушное пространство над Самарской областью закрывали из-за режима «Ковер»
Самарский губернатор сообщил об попытке дронов атаковать промпредприятия региона
Самарский губернатор сообщил об попытке дронов атаковать промпредприятия региона
Два появления Лох-несского чудовища зафиксировали в Шотландии в марте 2026 года
Два появления Лох-несского чудовища зафиксировали в Шотландии в марте 2026 года
В России готовятся законодательно закрепить статус «частного водителя на личном автомобиле»
В России готовятся законодательно закрепить статус «частного водителя на личном автомобиле»
Ребенок передан законному представителю. Сотрудники полиции продолжают выяснять все обстоятельства произошедшего.
Полицейские разыскали пропавшую 11-летнюю девочку
Министерство природы региона подводит итоги работы по привлечению к ответственности за нарушения природоохранного законодательства за I квартал.
 Эконадзор Минприроды СО оштрафовал нарушителей на 2,1 млн рублей
Самарскими полицейскими разыскивается девочка, 2014 года рождения. 20 апреля, утром, она ушла в школу из дома в мкр Крутые Ключи, и до настоящего времени ее местонахождение неизвестно.
Самарские полицейские разыскивают пятиклассницу из Красноглинского района
Вячеслав Федорищев отправил в отставку министра транспорта и автомобильных дорог Самарской области Артура Абдрашитова. Свое решение он озвучил на оперативном совещании в Правительстве региона в понедельник, 20 апреля.
Вячеслав Федорищев озвучил кадровые решения в Правительстве Самарской области
Два появления Лох-несского чудовища зафиксировали в Шотландии в марте 2026 года

Два появления Лох-несского чудовища зафиксировали в Шотландии в марте 2026 года

Два появления Лох-несского чудовища зафиксировали в Шотландии в марте 2026 года. Это произошло после того, как уже много месяцев никто не заявлял о том, что видел загадочное животное, информирует издание Metro.

Сообщается, что 1 марта турист из США Тони Инхорн видел, как из воды показалось темное серо-зеленое тело. Турист наблюдал существо около пяти секунд, после чего оно снова погрузилось в воду. При этом загадочное животное находилось в 4,5 метра от его лодки.

Через несколько дней Эоин Фэган наблюдал движущийся против течения объект. Фэган вел наблюдение по трансляции веб-камеры, которая установлена около одного из отелей, пишет КП.

Год назад неназванный очевидец поделился с Центром Лох-Несс снимком, на котором запечатлен черный «горб» над водой, переходящий темный силуэт под волнами.

В то же время 76-летний натуралист Эдриан Шайн, который более полувека посвятил изучению знаменитого озера в Шотландии, заявил, что никакого древнего монстра или Лох-Несского чудовища там нет.

Фото: шотланский Центр Лох-Несс.

В центре внимания
Вячеслав Федорищев отправил в отставку министра транспорта и автомобильных дорог Самарской области Артура Абдрашитова. Свое решение он озвучил на оперативном совещании в Правительстве региона в понедельник, 20 апреля.
20 апреля 2026  21:32
Вячеслав Федорищев озвучил кадровые решения в Правительстве Самарской области
Сегодня глава региона Самарской области Вячеслав Федорищев назначил Глеба Гордеева помощником губернатора. О этом стало известно во время оперативного совещания, которое провел губернатор.
20 апреля 2026  21:25
Вячеслав Федорищев назначил Глеба Гордеева своим помощником по развитию отрасли БАС
Обращения граждан, поступившие губернатору Вячеславу Федорищеву через соцсети и мессенджер МАХ, рассмотрели на совещание в облправительстве 20 апреля.
20 апреля 2026  21:16
Вячеслав Федорищев поручил главам муниципалитетов оперативно отработать обращения самарцев
В понедельник, 20 апреля, на оперативном совещании под председательством губернатора Вячеслава Федорищева рассмотрели работу межведомственной комиссии по мобилизации доходов в условиях бюджетной консолидации.
20 апреля 2026  21:07
На оперативном совещании при губернаторе Самарской области рассмотрели работу межведомственной комиссии по мобилизации доходов
В понедельник, 20 апреля, губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев провел оперативное совещание.
20 апреля 2026  20:52
На оперативном совещании при губернаторе обсудили прохождение паводка в Самарской области
