В Самаре проходит съезд рентгенологов Приволжского федерального округа

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В мероприятии участвуют главный внештатный специалист по лучевой диагностике Министерства здравоохранения Российской Федерации Игорь Тюрин, Президент Российского общества рентгенологов и радиологов Валентин Синицин, главный внештатный специалист по лучевой и инструментальной диагностике ПФО, заведующий рентгеновским Самарской областной клинической больницы им.В.Д.Середавина, Алексей Юдин, ректор Самарского государственного медицинского университета Александр Колсанов и врачи из регионов. В программе конференции – важнейшие вопросы о роли и перспективах использования лучевой диагностики. Сегодня это один из инновационных методов обследования больных, который тесно связан со всеми клиническими дисциплинами.«Надеюсь, что первый съезд рентгенологов Приволжского федерального округа пройдет успешно, - отметил министр. – Благодаря реализации национального проекта «Здравоохранение» в 2019 году Самарская область в плане оснащения поднимется на принципиально новый уровень: в детских больницах появится два новых современных аппарата МРТ, в учреждения поставят два новых компьютерных томографа, установим 9 рентген-аппаратов в детские поликлиники, 3 ангиографа в сосудистые центры и ЧКВ- центры. Особое внимание уделяем и подготовке кадров. Проводил встречи с выпускниками медуниверситета, всем избравшим эту сложную и интересную профессию - рентгенолога, помогали трудоустроиться в учреждения области. Коллеги, благодарю Вас за ваш труд и желаю успешной работы, новых открытий, широкого обмена опытом для дальнейшей деятельности на благо наших пациентов»Приветствуя участников конференции, Александр Колсанов отметил, что СамГМУ взял курс на цифровизацию: до конца года в клиниках будет установлено более 330 автоматизированных рабочих мест врача, два мощных сервера, при помощи которых будут собирать и обрабатывать медицинские данные, формировать big data. Клиники СамГМУ станут пилотным проектом, затем к нему подключатся другие лечебные учреждения, передает пресс-служба минздрава СО.Фото: пресс-служба минздрава СО