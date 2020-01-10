В Новокуйбышевске после ремонта открыли новую поликлинику и детский стационар

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Маленьких пациентов и их родителей встречает просторный светлый холл, открытая регистратура и новый инфомат, с помощью которого можно самостоятельно записаться на прием. На вопросы ответит дежурный администратор.«С помощью инфомата можно взять талон на прием к любому врачу и узкому специалисту, - рассказала заведующая поликлиническим отделением №3 Новокуйбышевской ЦГБ Ирина Зубрилина. - Это значительно ускорило и облегчило работу регистратуры и прием пациентов».В отделении оборудована комната для кормящих мам, колясочная. Организован отдельный кабинет для людей с ограниченными возможностями здоровья.Благодаря национальному проекту «Здравоохранение», инициированному Президентом РФ Владимиром Путиным, установлено новое оборудование для ультразвукового исследования, кардиограф и цифровой рентген-аппарат, который, в отличие от аналогового, позволяет получить снимок моментально, без проявки пленки. Снимки сразу появляются на экране монитора и готовы к отправке врачу.Кроме того, на средства благотворителей отремонтирован стационар на 40 коек.«Такое удачное сочетание государственных и внебюджетных средств позволило нам в кратчайшие сроки реализовать этот проект. Сегодня стационар и поликлиника уже принимают маленьких пациентов», - подчеркнул Михаил Ратманов. Он также напомнил, что проект «Бережливая поликлиника» осуществляется при поддержке главы региона Дмитрия Азарова и в этом году охватит все детские поликлиники, передает пресс-служба минздрава СО.Фото: пресс-служба минздрава СО