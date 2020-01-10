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Новости /  Общество /  Здравоохранение  

В Новокуйбышевске после ремонта открыли новую поликлинику и детский стационар

10 января 2020 14:49
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С рабочим визитом в педиатрическом отделении городской больницы побывал министр здравоохранения Самарской области Михаил Ратманов.
С рабочим визитом в педиатрическом отделении городской больницы побывал министр здравоохранения Самарской области Михаил Ратманов. Он осмотрел новое оборудование и проверил, как в детском отделении применяется принцип «бережливого производства», позволяющий повысить доступность и качество медицинской помощи.

Маленьких пациентов и их родителей встречает просторный светлый холл, открытая регистратура и новый инфомат, с помощью которого можно самостоятельно записаться на прием. На вопросы ответит дежурный администратор.

«С помощью инфомата можно взять талон на прием к любому врачу и узкому специалисту, - рассказала заведующая поликлиническим отделением №3 Новокуйбышевской ЦГБ Ирина Зубрилина. - Это значительно ускорило и облегчило работу регистратуры и прием пациентов».

В отделении оборудована комната для кормящих мам, колясочная. Организован отдельный кабинет для людей с ограниченными возможностями здоровья.
Благодаря национальному проекту «Здравоохранение», инициированному Президентом РФ Владимиром Путиным, установлено новое оборудование для ультразвукового исследования, кардиограф и цифровой рентген-аппарат, который, в отличие от аналогового, позволяет получить снимок моментально, без проявки пленки. Снимки сразу появляются на экране монитора и готовы к отправке врачу.

Кроме того, на средства благотворителей отремонтирован стационар на 40 коек.

«Такое удачное сочетание государственных и внебюджетных средств позволило нам в кратчайшие сроки реализовать этот проект. Сегодня стационар и поликлиника уже принимают маленьких пациентов», - подчеркнул Михаил Ратманов. Он также напомнил, что проект «Бережливая поликлиника» осуществляется при поддержке главы региона Дмитрия Азарова и в этом году охватит все детские поликлиники, передает пресс-служба минздрава СО.  



Фото:   пресс-служба минздрава СО
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Комментарии


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С рабочим визитом в педиатрическом отделении городской больницы побывал министр здравоохранения Самарской области Михаил Ратманов.
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