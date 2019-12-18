В Краснодаре будут лечить ещё одну девочку из США с пятном на лице
18 декабря 2019 19:16
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Клиника в Краснодаре готовится принять ещё одну пациентку из США с диагнозом, как у девочки Луны с "маской Бэтмена", передает life.ru.
— В следующем году. В этом уже не успевают, — передаёт портал "360" слова исполнительного директора клиники лазерной терапии Андрея Алексуткина.
Врачи отметили, что ещё не видели ребёнка. На осмотр девочка прилетит уже в 2020 году. Как рассказали специалисты, родители юной пациентки связались с клиникой ещё в конце октябре этого года. Когда точно они прибудут в Россию — неизвестно. Для начала им (как гражданам США) нужно получить визу.
Напомним, краснодарские врачи успешно удалили одну восьмую часть большого новообразования на лице маленькой девочки Луны. Онкологи планируют в течение полутора лет провести от шести до восьми операций.
На днях мама девочки в "маске Бэтмена" рассказала, что она познакомилась ещё с одной малышкой, которая лечится в России от похожего родимого пятна. Её зовут Деми.
— Прекрасный маленький ангел. Очень рада возможности связи с другими людьми, которым также необходима помощь, — написала женщина на своей странице в Instagram.
— В следующем году. В этом уже не успевают, — передаёт портал "360" слова исполнительного директора клиники лазерной терапии Андрея Алексуткина.
Врачи отметили, что ещё не видели ребёнка. На осмотр девочка прилетит уже в 2020 году. Как рассказали специалисты, родители юной пациентки связались с клиникой ещё в конце октябре этого года. Когда точно они прибудут в Россию — неизвестно. Для начала им (как гражданам США) нужно получить визу.
Напомним, краснодарские врачи успешно удалили одну восьмую часть большого новообразования на лице маленькой девочки Луны. Онкологи планируют в течение полутора лет провести от шести до восьми операций.
На днях мама девочки в "маске Бэтмена" рассказала, что она познакомилась ещё с одной малышкой, которая лечится в России от похожего родимого пятна. Её зовут Деми.
— Прекрасный маленький ангел. Очень рада возможности связи с другими людьми, которым также необходима помощь, — написала женщина на своей странице в Instagram.
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Комментарии
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18 декабря 2019 19:16В Краснодаре будут лечить ещё одну девочку из США с пятном на лице
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