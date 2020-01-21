Я нашел ошибку
Главные новости: 
В самарском фонде обязательного медицинского страхования не заложили средства на обновление автопарка скорой.
У ТФОМС нет денег на новые машины для скорой
Как считает спикер Госдумы, знаменитость должна ответить по закону за оскорбление соотечественников.
"Бесстыдница!" Володин предложил наказать Водонаеву за слова о россиянах как о быдле
Защита 42-летнего Заура Новрузова продолжает настаивать на невиновности своего доверителя.
Сегодня в Кировском райсуде Самары начнется суд над «смотрящим» по азербайджанской диаспоре
Количество вице-премьеров сократилось на одного человека, упразднено Министерство по делам Северного Кавказа. Ряд заместителей главы правительства и министров сохранили свои посты.
Полный список членов нового Правительства России
Тим Кук видит дополненную реальность следующим большим шагом в развитии индустрии.
Тим Кук рассказал, как будут развиваться технологии в следующие 10 лет
Цены начинаются от 5 тыс. руб.
Красивые автомобильные номера типа А777АА будут продавать официально. Вот цены
Для решения вопросов, волнующих участников Великой Отечественной войны, Партия будет обращаться в том числе и к руководству регионов, добавил Александр Хинштейн.
Александр Хинштейн заявил, что в «ЕР» создадут единую информационную систему для решения проблем фронтовиков
Александр Фетисов рассказал о возможном трансфере Александра Соболева, задаче команды на вторую часть сезона и состоянии газона на
Александр Фетисов: переход Соболева в другую команду — его инициатива
сегодня  Среда, 22 января, 01:45
Вход
Регистрация
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  -1 °C, Тольятти  -1 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 21/01:
USD 61.86
0.39
EUR 68.62
0.41
Новости /  Общество /  Здравоохранение  

У ТФОМС нет денег на новые машины для скорой

21 января 2020 22:38
93
В самарском фонде обязательного медицинского страхования не заложили средства на обновление автопарка скорой.
В самарском фонде обязательного медицинского страхования не заложили средства на обновление автопарка скорой. Об этом «СО» ОНЛАЙН сообщили в самом ТФОМС.

В то же время, согласно информации на сайте госзакупок, 937 млн рублей на трехлетний контракт по аутсорсингу машин с водителями для скорой помощи Самары предполагалось взять именно из средств ОМС.

Как пишет 20 января газета «Самарское обозрение», от участия в этих торгах уже отказалась частная скорая «Здоровая семья». Ее руководитель Петр Середин в своих комментариях изданию раскритиковал планы использовать средства ОМС на аутсорсинг, так как «эти средства должны идти на больницы и поликлиники». Он также заявил, что намерен добиваться общественного обсуждения условий контракта на круглом столе в губернской думе.

Дополнительной мотивацией для подобной встречи стал ответ областного министерства финансов на запрос депутатов губдумы, в котором указывается, что областной бюджет готов взять на себя обеспечение контракта в полном объеме. В связи с чем противники аутсорсинга задаются вопросом: если в бюджете есть деньги, то почему не потратить их на закупку машин, тем более что это должно обойтись значительно дешевле?

Новые протестные акции готовят и водители городской станции СМП. Они опасаются, что будут переведены в статус, который ухудшит их положение по сравнению с тем, которое они имеют сейчас, будучи сотрудниками медицинского госучреждения. 
Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии


Здравоохранение
21 января 2020  22:38
В самарском фонде обязательного медицинского страхования не заложили средства на обновление автопарка скорой.
У ТФОМС нет денег на новые машины для скорой
В самарском фонде обязательного медицинского страхования не заложили средства на обновление автопарка скорой.   Здравоохранение
93
21 января 2020  11:57
Отмечается рост заболеваемости ОРВИ и гриппом в Самарской области Но эпидемии пока нет.
Отмечается рост заболеваемости ОРВИ и гриппом в Самарской области
Но эпидемии пока нет. Здравоохранение
219
20 января 2020  23:21
Неизвестный ранее тип пневмонии недавно был зафиксирован уже и в густонаселённом Шанхае.
ВОЗ объявила об экстренном заседании из-за нового вируса в Китае
Неизвестный ранее тип пневмонии недавно был зафиксирован уже и в густонаселённом Шанхае.  Здравоохранение
275
20 января 2020  21:04
Согласно данным врачей, предрасположенность к нарушениям ритма сердца есть у каждого 30-го жителя нашей страны.
Кардиолог предупредил россиян о бессимптомной смертельно опасной болезни
Согласно данным врачей, предрасположенность к нарушениям ритма сердца есть у каждого 30-го жителя нашей страны.  Здравоохранение
329
20 января 2020  20:25
Контракт на оказание транспортных услуг скорой помощи Самары может быть не исполнен вследствие нереальности включенных в него требований.
Условия аутсорсинга для скорой помощи Самары попытаются опротестовать
Контракт на оказание транспортных услуг скорой помощи Самары может быть не исполнен вследствие нереальности включенных в него требований.   Здравоохранение
334
19 января 2020  16:34
Выполнен ремонт по специально разработанному для самарской службы крови дизайн-проекту, задачей которого являлось совмещение функциональности, привлекательного внешнего вида, фирменного стиля и удобства.
Регистратура службы крови СО модернизирована для комфорта и удобства доноров
Выполнен ремонт по специально разработанному для самарской службы крови дизайн-проекту, задачей которого являлось совмещение функциональности,... Здравоохранение
343
16 января 2020  12:54
Россиянам рекомендовали гулять в целях профилактики гриппа и ОРВИ
Россиянам рекомендовали гулять в целях профилактики гриппа и ОРВИ
В доме нужно чаще проводить влажную уборку. Здравоохранение
249
15 января 2020  11:39
Выездные дни донора пройдут в отдаленных районах и малых городах Самарской области
Выездные дни донора пройдут в отдаленных районах и малых городах Самарской области
Донорам при себе необходимо иметь паспорт с пропиской в Самаре или области. Здравоохранение
262
15 января 2020  11:12
За аутсорсинг скорой Самары власти готовы заплатить 937 млн рублей
За аутсорсинг скорой Самары власти готовы заплатить 937 млн рублей
За эти деньги победитель торгов должен обеспечить выезд 61 нового автомобиля. Здравоохранение
354
15 января 2020  10:54
Под Самарой построят вертолетные площадки для эвакуации больных
Под Самарой построят вертолетные площадки для эвакуации больных
Для функционирования службы потребуется профессиональная подготовка дополнительных бригад медработников. Здравоохранение
264
Весь список
Современная медицина
6 января 2020  14:57
Возможности ДНК-анализа
 Расшифровка человеческого генома стала самым масштабным международным проектом в сфере биологи. Главной Современная медицина
66
19 декабря 2019  07:27
Особенности инъекционной косметологии
Особенности инъекционной косметологии
 Современная косметология сильно продвинулась вперед. Сейчас существует достаточно много методов, которые позволяют существенно замедлить процессы... Современная медицина
85
19 декабря 2019  07:27
Особенности инъекционной косметологии
Особенности инъекционной косметологии
 Современная косметология сильно продвинулась вперед. Сейчас существует достаточно много методов, которые позволяют существенно замедлить процессы... Современная медицина
67
Весь список
Новости медицины
20 ноября 2019  15:20
Что такое жиросжигатели
 Тема правильного питания и здорового образа жизни сейчас волнует все большее количество людей.  Новости медицины
346
18 апреля 2019  10:04
Медицинская справка, форма №026/У-2000
 Медицинская справка 26 – настоящая головная боль для родителей, которым нужно предоставить ее в ясли, детские сады или школы. Форма документа насчитывает... Новости медицины
15172
10 апреля 2019  19:32
Донорство спермы - услуги Репробанка
 Донорство спермы - весьма востребованная услуга. Таким образом у многих пар, которые не могут зачать ребенка, появляется возможность стать родителями, если... Новости медицины
15005
Весь список

Видео
20 января 2020  10:51
Губернатор Самарской области окунулся в воду на Крещение
Губернатор Самарской области окунулся в воду на Крещение
В инстаграме Дмитрия Азарова также можно найти короткое видео.
Социум
246
3 января 2020  13:53
В новый океанариум в Самаре выстроилась огромная очередь
В новый океанариум в Самаре выстроилась огромная очередь
Он расположен в ТРК "Московский".
Социум
1707
31 декабря 2019  10:45
Т Плюс поздравляет жителей Самарской области с наступающим Новым годом
«Т Плюс» поздравляет жителей Самарской области с наступающим Новым годом
В праздничные дни предприятия Группы «Т Плюс» будут работать в режиме повышенной готовности.
ЖКХ
601
21 декабря 2019  11:25
На трассе М-5 в Самарской области горел автомобиль Лада Ларгус
На трассе М-5 в Самарской области горел автомобиль Лада Ларгус
 Водитель съехал на обочину сугроб и тушил авто снегом.  Происшествия
1486
13 декабря 2019  12:56
В кинотеатрах Самары и Тольятти началась акция по безопасности тепла
В кинотеатрах Самары и Тольятти началась акция по безопасности тепла
Необходимо оградить детей от игр вблизи наземных теплотрасс и люков тепловых камер. 
ЖКХ
1246
5 декабря 2019  12:16
Военнослужащие в Самаре сдали кровь для помощи 600 тяжелобольным пациентам
Военнослужащие в Самаре сдали кровь для помощи 600 тяжелобольным пациентам
Каждый военнослужащий перед процедурой забора крови и ее компонентов прошел обязательное лабораторное обследование.
Здравоохранение
820
Весь список

Фоторепортажи
11 декабря 2019  12:06
В Самарском театре оперы и балета готовятся к премьере балета Наяда и рыбак: ФОТО
В Самарском театре оперы и балета готовятся к премьере балета "Наяда и рыбак": ФОТО
Красочные декорации уже почти готовы.
Культура
839
4 декабря 2019  13:56
Самарцам представили проект Жигули в Авангарде
Самарцам представили проект "Жигули" в Авангарде"
Он впервые реализован в пассажирском поезде дальнего следования.
Транспорт
1277
25 ноября 2019  15:28
В Самарском университете прошел Ежегодный студенческий бал
В Самарском университете прошел Ежегодный студенческий бал
Красочное мероприятие состоялось уже в 11 раз.
Культура
1381
4 ноября 2019  18:18
В Самаре состоялся фестиваль Экологическое единство: ФОТО
В Самаре состоялся фестиваль «Экологическое единство»: ФОТО
Гостей ожидали экологические материалы, конкурсы, мастер-классы.
Экология
1612
5 октября 2019  17:04
В Самаре завершается фестиваль Чайхона 2019: ФОТО
В Самаре завершается фестиваль "Чайхона 2019": ФОТО
Для горожан подготовлена развлекательная программа и дегустация блюд. Социум
2726
14 сентября 2019  20:13
В Самаре отметили День дружбы народов региона: ФОТО
В Самаре отметили День дружбы народов: ФОТО
Праздник прошел в Струковском саду.
Культура
3259
Весь список

Мероприятия
День студента приглашают отметить в музее Эльдара Рязанова
«Студенческий десант»: учащиеся вузов региона знакомятся с работой правоохранителей
Путешествия под стук колес
Весь список
Праздники России

  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные