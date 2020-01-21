У ТФОМС нет денег на новые машины для скорой

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В то же время, согласно информации на сайте госзакупок, 937 млн рублей на трехлетний контракт по аутсорсингу машин с водителями для скорой помощи Самары предполагалось взять именно из средств ОМС.Как пишет 20 января газета «Самарское обозрение», от участия в этих торгах уже отказалась частная скорая «Здоровая семья». Ее руководитель Петр Середин в своих комментариях изданию раскритиковал планы использовать средства ОМС на аутсорсинг, так как «эти средства должны идти на больницы и поликлиники». Он также заявил, что намерен добиваться общественного обсуждения условий контракта на круглом столе в губернской думе.Дополнительной мотивацией для подобной встречи стал ответ областного министерства финансов на запрос депутатов губдумы, в котором указывается, что областной бюджет готов взять на себя обеспечение контракта в полном объеме. В связи с чем противники аутсорсинга задаются вопросом: если в бюджете есть деньги, то почему не потратить их на закупку машин, тем более что это должно обойтись значительно дешевле?Новые протестные акции готовят и водители городской станции СМП. Они опасаются, что будут переведены в статус, который ухудшит их положение по сравнению с тем, которое они имеют сейчас, будучи сотрудниками медицинского госучреждения.