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Новости /  Общество /  Здравоохранение  

Представители общественности посещают медучреждения Самары в рамках проведения независимой оценки

18 октября 2019 12:15
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Независимая оценка проводится в отношении медицинских организаций участвующих в реализации программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи.
В рамках проведения независимой оценки качества условий оказания услуг медицинскими организациями Самарской области представители Общественного совета по проведению НОК посещают медучреждения в рамках контрольных мероприятий.

В 2018 году при министерстве здравоохранения Самарской области создан новый Общественный совет по проведению независимой оценки качества условий оказания услуг медицинскими организациями. Состав совета утвердила Общественная палата Самарской области.

17 октября председатель совета Светлана Полдамасова и заместитель председателя совета Светлана Чичева посетили Самарский областной клинический онкологический диспансер. Представители общественности побывали в консультативной поликлинике, регистратурах, дневном стационаре химиотерапевтического отделения. Также ознакомились с условиями в стационарных отделениях - приемный покой, зал ожидания, места общественного пользования.

Особое внимание члены Общественного совета уделили работе приемного отделения, доступной среде для лиц с ограниченными возможностями здоровья.
Напомним, независимая оценка в здравоохранении - это форма общественного контроля условий оказания услуг медицинскими организациями, которая основывается на мнении пациентов и проводится не реже одного раза в три года, и не чаще одного раза в год. Это общественная оценка, поскольку учитывает мнение пациентов путем проведения анонимного анкетирования.

Независимая оценка проводится в отношении медицинских организаций участвующих в реализации программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи.

Члены Общественного совета определили перечень медорганизаций, в отношении которых в 2019 году проводится оценка.

Принять участие в опросе и высказать собственное мнение могут все жители Самарской области. Для этого достаточно зайти на сайты министерства здравоохранения Российской Федерации, регионального министерства или медорганизаций, найти единый баннер по НОК на главной странице сайта и заполнить интерактивную электронную анкету.

Опрос проводится анонимно. Также бумажные анкеты можно заполнить непосредственно в медучреждениях.

Пациенты, заполняя анкеты, могут оценить качество условий оказания услуг по пяти критериям:

- открытость и доступность информации об организации;
- комфортность условий предоставления услуг, включая время ожидания предоставления медицинской услуги;
- доступность услуг для инвалидов;
- доброжелательность, вежливость работников медицинских организаций;
- удовлетворенность условиями оказания услуг.

По итогам проведения независимой оценки представители общественного совета проведут анализ результатов, разработают для каждой медорганизации предложения по улучшению качества работы, передает пресс-служба минздрава СО. 


Фото:   пресс-служба минздрава С
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