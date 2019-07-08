Омбудсмен заявила о возможной ампутации руки избитой в Ингушетии девочки

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По словам Кузнецовой, сейчас прогноз о возможности сохранения правой руки девочки не подтверждается. «Идет борьба за каждый миллиметр и шанс, возможность, но, к сожалению, тот первоначально положительный прогноз не оправдывается. Сейчас врачи борются за левую руку», — сказала омбудсмен.Врачи НИИ неотложной детской хирургии и травматологии накануне сообщили о тяжелом состоянии девочки. У нее диагностировали некроз пальцев правой кисти и грубые изменения мышц плеча, а также предплечья. Однако предполагалось, что руку удастся сохранить.Девочку с травмами госпитализировали в детскую больницу Ингушетии 4 июля. Там ей провели срочную операцию, после которой направили ребенка на лечение в Москву. Уполномоченная при главе Ингушетии по правам ребенка Зарема Чахкиева рассказывала 6 июля, что ей удалось спасти правую кисть.Опеку над девочкой осуществляют родная тетя и ее муж. После инцидента женщину задержали по подозрению в избиении ребенка. Кузнецова сообщала, что у нее уже была судимость по статье о нанесении тяжкого вреда здоровью. СК завел уголовное дело, тетю девочки арестовали 6 июля.