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Новости /  Общество /  Здравоохранение  

Наушники-вкладыши опасны для здоровья

2 декабря 2019 08:57
81
Наушники-вкладыши опасны для здоровья
Вред несет громкость, с которой многие слушают музыку.

Как передает РИА Новости со ссылкой на российских специалистов, вред несет громкость, с которой многие слушают музыку. В итоге человек сам себе наносит звуковую травму.

Дело в том, что наушники с маленьким динамиком выдают только звуки высокой частоты, а чтобы услышать весь спектр композиции, потребитель делает звук громче. Как итог – звуковая травма. Чтобы избежать возможных проблем со слухом, нужно использовать накладные наушники. Особенно детям.

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