Мишустин назвал число готовых к смягчению карантинных мер регионов

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«На сегодня по объективным показателям ежедневного мониторинга ряд регионов уже готовы к постепенному смягчению карантинных мер», — сказал Мишустин.Он пояснил, что в этих регионах показатели распространения коронавируса за последние несколько дней «не превышают единицу» и более половины специализированных коек остаются свободными. По словам премьера, вместе с тем в этих субъектах уровень тестирования на коронавирус остается стабильно высоким.