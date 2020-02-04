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Новости /  Общество /  Здравоохранение  

Минздрав начал готовиться к «возможной масштабной инфекции» коронавируса

4 февраля 2020 14:57
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По словам замминистра, спрогнозировать развитие коронавируса в России пока не могут, так как не располагают достаточно точными коэффициентами.
Несмотря на отсутствие прогнозов по распространению коронавируса в России, Минздрав готовится к «возможной масштабной инфекции», заявил замглавы ведомства Сергей Краевой на заседании думского комитета по здравоохранению, передает РБК со ссылкой на «РИА Новости».

«Мы готовимся к возможной масштабной инфекции», — сказал Краевой.

В Минздраве пока не могут прогнозировать, как инфекция будет развиваться в России, так как не располагают достаточно точными коэффициентами, добавил замглавы ведомства, сообщает ТАСС.

По словам Краевого, для того, чтобы создать «конструкцию» вакцины против вируса потребуется от двух до пяти месяцев. «Но чтобы это сделать, необходим живой нативный вирус. У нас, к великому сожалению, в настоящий момент нет вот этого самого главного живого вируса», — добавил замглавы Минздрава.

Накануне посол КНР в России Чжан Ханьхуэй заявил, что Пекин своевременно предупредил Всемирную организацию здравоохранения, Россию и другие страны об эпидемиологической ситуации и «незамедлительно поделился вирусным генным порядком коронавируса нового типа» (цитата по ТАСС). Вице-премьер Татьяна Голикова отмечала, что Россия еще не получила штамм вируса, но работает над созданием вакцины, пользуясь пока тем, что «имеется сегодня в нашем распоряжении».

В России известно о двух случаях заражения. По последним данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), всего в мире заражен 17 391 человек, нацкомиссия по здравоохранению КНР сообщает о 20 438 инфицированных. Число жертв вируса достигло 427 человек.

На фоне распространения вируса в мире Россия приостановила пассажирское железнодорожное сообщение с Китаем и ограничила авиаперелеты между странами несколькими рейсами «Аэрофлота» и китайских компаний, которые осуществляются через терминал F в Шереметьево.

Премьер-министр Михаил Мишустин говорил, что зараженные вирусом иностранцы могут быть депортированы из России. Кроме того, власти решили эвакуировать россиян, находящихся в городе Ухане и провинции Хубэй, откуда распространяется вирус. Для этого привлекут пять самолетов ВКС.



Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС/РБК


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Комментарии


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