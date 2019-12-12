Минздрав СО больше не требует вернуть сельские «подъемные» от врачей, которых сам сделал городскими

83

Службы скорой оптимизировались весной 2019 года. Станции трех сельских районов — Волжского, Кинельского и Красноярского — до этого входили в состав областной СМП, а теперь являются подразделениями Самарской городской. Сотрудники сельских подстанций автоматически стали числиться городскими. Этот перевод был оформлен с использованием процедуры сокращения, что стало формальным поводом потребовать от них возврата компенсаций, которые получают медики, приехавшие работать в сельскую местность, по программам «Земский доктор» и «Земский фельдшер». Их суммы составляют от 500 тысяч до 1 млн рублей.Такие подъемные в прошлом году получили 8 сотрудников областной скорой — 3 врача и 5 фельдшеров. В июне министерство направило им уведомления о необходимости вернуть подъемные, которые, к тому времени уже были потрачены, в основном — на приобретение жилья. И ведомство и руководство «скорых» уверяли, что в реальности возвращать ничего не придется — вопрос пытаются урегулировать юридически.В итоге так и произошло. Об этом «СО» ОНЛАЙН сообщила фельдшер Виктория Лупик. В министерстве уточнили, что проблему решили, внеся 26 августа уточненные формулировки в постановление, по которому устанавливается порядок выплаты компенсаций по программам «Земский доктор» и «Земский фельдшер».