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Новости /  Общество /  Здравоохранение  

Минздрав СО: Как уберечь здоровье в жару

20 августа 2019 14:34
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На фоне перегрева и обезвоживания возможно развитие таких жизнеугрожающих состояний как инфаркт миокарда или инсульт.
В условиях повышения температуры окружающего воздуха до 30 С и более может ухудшаться общее самочувствие, появляться слабость, снижение работоспособности, резко возрастает вероятность тепловых ударов. Особенно высокому риску подвержены пожилые люди, дети и люди, имеющие сердечно-сосудистые заболевания. На фоне перегрева и обезвоживания возможно развитие таких жизнеугрожающих состояний как инфаркт миокарда или инсульт.

КАК УБЕРЕЧЬ СЕБЯ ОТ ПЕРЕГРЕВА

- В период с 11 до 17 часов старайтесь находиться в помещениях. Окна в помещениях держите закрытыми, с опущенными жалюзи и занавешенными шторами светлых оттенков, чтобы прямые солнечные лучи и нагретый воздух не попадали в комнату. Открывать окна необходимо только для проветривания, желательно сквозного, а также на ночь, когда температура воздуха снижается. Желательно использование кондиционеров и бытовых вентиляторов. При использовании кондиционера желательно включать его заблаговременно и использовать длительно на малой мощности.
- Работа на дачах, огородах и приусадебных участках в жаркие дни НЕДОПУСТИМА. Работа на грядках в жаркую погоду может привести к тяжелым, а иногда и угрожающим жизни последствиям.
- Перед выходом из дома продумайте свою одежду. Она должна быть легкой, свободного кроя, из натуральных тканей, желательно светлых цветов. Необходимо использовать головные уборы, лучше белого цвета. Недопустимы синтетические ткани и обтягивающие модели одежды.
- Желательно перед выходом на улицу нанести на открытые участки тела солнцезащитный крем с показателем SPF не менее 30.
- Рекомендуется употребление до 2-3 литров прохладной, негазированной воды в сутки. Не следует злоупотреблять кофе, крепким (в том числе зеленым) чаем. Не рекомендуется употреблять сладкие газированные напитки, а также алкоголь. Помните, что жажда может не ощущаться, особенно при прогрессировании перегревания. Тем не менее, воду все равно необходимо употреблять малыми порциями.
- Ограничьте количество пищи, особенно белковой и жирной, а также соусов, острых приправ. Лицам, имеющим артериальную гипертонию, сердечную и почечную недостаточность, необходимо строго соблюдать предписанное врачом ограничение соли. Не следует злоупотреблять мороженым.
- Будьте очень аккуратны с приемом назначенных медикаментов, ни в коем случае не пропускайте. Чаще измеряйте артериальное давление, если у Вас имеются заболевания сердечно-сосудистой системы.
- В жаркие дни контролируйте состояние родителей и пожилых родственников, навещайте их, звоните, напоминайте об этих рекомендациях.
- При появлении выраженной слабости, тошноты, рвоты, учащенного сердцебиения, обморочного состояния, повышения температуры тела (тепловой удар) после длительного нахождения на солнце необходимо как можно быстрее переместиться в прохладное помещение и обратиться к медикам, передает пресс-служба минздрава СО. 
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Комментарии



Здравоохранение
20 августа 2019  14:34
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