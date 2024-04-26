«РКС-Самара»: частичное перекрытие Волжского проспекта

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Вечером в эту пятницу, 26 апреля, специалисты «РКС-Самара» начнут ремонтные работы на проезжей части на Волжском проспекте. Трубу водоотведения повредила сторонняя организация при строительстве других коммуникаций.

С 22:00 26 апреля будут временно закрыты две полосы по направлению в центр города около дома 50 по Волжскому проспекту. Движение будет осуществляться по реверсивной схеме. Автомобилистам и пассажирам общественного транспорта необходимо учитывать особенности проезда на участке от ул. Осипенко до ул. Полевой.

Фото: «РКС-Самара»,