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«РКС-Самара»: частичное перекрытие Волжского проспекта

26 апреля 2024 14:56
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Движение по дороге будет осуществляться по реверсивной схеме. 

Вечером в эту пятницу, 26 апреля, специалисты «РКС-Самара» начнут ремонтные работы на проезжей части на Волжском проспекте. Трубу водоотведения повредила сторонняя организация при строительстве других коммуникаций.

С 22:00 26 апреля будут временно закрыты две полосы по направлению в центр города около дома 50 по Волжскому проспекту. Движение будет осуществляться по реверсивной схеме. Автомобилистам и пассажирам общественного транспорта необходимо учитывать особенности проезда на участке от ул. Осипенко до ул. Полевой.

 

Фото:   «РКС-Самара»,

Теги: РКС-Самара

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