Министр здравоохранения вручил автомобиль медработникам ОВОП в Богатовском районе

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Министр посетил офис врача общей практики села Ивановка Богатовского района, познакомился с медицинским персоналом и обустройством офиса, вручил ключи от автомобиля сотрудникам, оказывающим медпомощь сельчанам.«Мы передали автомобиль в офис врача общей практики села Ивановка, - рассказал Михаил Ратманов. – Офис обслуживает 1300 жителей Богатовского района. Мы надеемся, что врач или фельдшер на этой машине в любую погоду будут выезжать на неотложные вызовы пациентов, тем самым улучшая качество и повышая доступность медицинской помощи для сельского населения».Напомним, в Самарской области по инициативе Губернатора Дмитрия Азарова разработана и внедряется программа транспортной доступности фельдшерско-акушерских пунктов и офисов врача общей практики, чтобы медицинские работники передвигались на автомобилях в любую погоду со всем необходимым оборудованием. В 2019 году в сельские районы губернии будут поставлены 20 высокопроходимых автомобилей «Нива» для медицинских сотрудников, обслуживающих население отдаленных сел.Затем в центральной районной больнице Михаил Ратманов осмотрел приемное отделение, познакомился с работой диагностических и лечебных отделений, встретился с сотрудниками медицинского учреждения.Вместе с главой Богатовского района Владиславом Туркиным и главным врачом ЦРБ Александром Григорьевым руководитель ведомства обсудил насущные проблемы больницы и обратился к главе района с предложением проработать вопрос о приобретении автотранспорта в ЦРБ для оказания неотложной помощи жителям района, передает пресс-служба минздрава СО.Фото: пресс-служба минздрава СО