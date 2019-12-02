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Новости /  Общество /  Здравоохранение  

Михаил Ратманов посетил отдалённые районы губернии

2 декабря 2019 15:35
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Министр продолжает контролировать реализацию нацпроекта в отдаленных районах области.
Министр здравоохранения Самарской области совместно с депутатом Государственной Думы РФ Виктором Казаковым посетили отдалённые районы губернии.

Свой рабочий визит глава ведомства начал с посещения Челно-Вершинского района, где посетил районную больницу, осмотрел детскую консультацию, хирургическое отделение и палату интенсивной терапии, и провёл встречу с коллективом, на которой обсудили реализацию национального проекта «Здравоохранение», инициированного Президентом России Владимиром Путиным.

После Михаил Ратманов, Виктор Казаков и глава района Валерий Князькин посетили фельдшерско-акушерский пункт в селе Краснояриха, где ознакомились с работой фельдшерско-акушерского пункта. Фельдшер Людмила Макарова работает в селе почти 30 лет и обслуживает и жителей ближнего поселка Воскресенка.

Этим летом Людмиле Макаровой вручили автомобиль «Нива» для оказания неотложной помощи, чтобы можно было удобно и быстро доехать до пациента и привезти с собой и электрокардиограф, и другие необходимые медицинские принадлежности.

Напомним, что в Самарской области по инициативе губернатора Дмитрия Азарова разработана и внедряется программа транспортной обеспеченности фельдшерско-акушерских пунктов и офисов врача общей практики, чтобы медицинские работники передвигались на автомобилях в любую погоду со всем необходимым оборудованием.

В 2019 году в сельские районы Самарской губернии поставлены 20 высокопроходимых автомобилей «Нива» для медицинских сотрудников, обслуживающих население нескольких отдаленных от ЦРБ сел района.

В Кошкинском районе Михаил Ратманов и Виктор Казаков совместно с главой района Виктором Титовым осмотрели детскую поликлинику, в ближайшее время которая будет преобразована в рамках нацпроекта «Здравоохранение» - «Бережливая поликлиника», взрослую поликлинику и обсудили текущие проблемы больницы. Руководитель ведомства поручил главному врачу проработать вопрос включения взрослого отделения в проект «Бережливая поликлиника».

Кроме того, Михаил Ратманов провел встречу с медицинскими работниками и представителями депутатского корпуса, на которой обсудили вопросы работы больницы и реализацию нацпроекта.

Михаил Ратманов подчеркнул, что за 10 месяцев этого года медработникам удалось спасти в Самарской области практически на 1500 человек больше, чем в 2018 году.

Это результат самоотверженной работы всего медицинского персонала губернии, за что министр выразил коллегам свою благодарность.

При этом Михаил Ратманов отметил, что особая ответственность за раннее выявление опасных болезней, лежит на первичном звене, передает пресс-служба минздрава СО.  



Фото:    пресс-служба минздрава СО
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Комментарии



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2 декабря 2019  15:35
Министр продолжает контролировать реализацию нацпроекта в отдаленных районах области.
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