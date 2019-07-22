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Новости /  Общество /  Здравоохранение  

Михаил Ратманов передал автомобили фельдшерам и врачам нескольких районов Самарской области

22 июля 2019 18:32
167
Михаил Ратманов с рабочим визитом посетил Кинель-Черкасский, Сергиевский, Похвистневский районы и город Отрадный.
19 июля министр здравоохранения Самарской области Михаил Ратманов с рабочим визитом посетил Кинель-Черкасский, Сергиевский, Похвистневский районы и город Отрадный.

Свой рабочий день руководитель ведомства начал с посещения села Черновка Кинель-Черкасского района, где вручил автомобиль Нива фельдшеру ФАПа села Черновка. Протяженность села Черновка, в котором проживают 1340 человек, большая – почти 13 км. Кроме того, ФАП обслуживает жителей поселка
Первомайский (180 человек), который находится в 17 км от Черновки. Прежний санитарный автомобиль «УАЗ» часто требовал ремонта, машина 2005 года выпуска с пробегом более 300 тысяч км.

Получая ключи от нового автомобиля, Татьяна Инжуватова выразила благодарность губернатору Самарской области Дмитрию Азарову и министерству
здравоохранения: «Новая машина не только улучшит условия нашего труда, - отметила заведующая ФАПом, - но и повысит оперативность и качество оказания медицинской помощи нашим жителям».

Затем Михаил Ратманов побывал в городе Отрадном, где вручил сотрудникам больницы автомобиль скорой медицинской помощи. Он предназначен, в том числе, для транспортировки сложных пациентов в медицинские учреждения Самары. С просьбой о выделении городу новой машины к министру обращались местные депутаты.

Также министр пообщался с коллективом отрадненской городской больницы, ответил на вопросы сотрудников. Во время разговора министр сообщил, что на
ремонт компьютерного томографа, который простаивал 3 года, выделены средства. Оборудование будет запущено в работу в октябре этого года.
Следующим пунктом визита Михаила Ратманова был Похвистневский район. Тут он передал заведующей ФАПом села Малое Ибряйкино автомобиль «Нива». После визита в Малое Ибряйкино глава ведомства отправился в больничный городок, где возложил цветы к монументу заслуженному врачу РСФСР, кавалеру орденов Красного Знамени, Отечественной войны II степени, Трудового Красного Знамени, Павлу Наумовичу Мигунову. Монумент был
торжественно открыт 12 июля.

Затем руководитель ведомства осмотрел отделение скорой медицинской помощи Похвистневской больницы, пообщался с сотрудниками и вручил заведующей станцией скорой помощи ключи еще от одного автомобиля. Сейчас в распоряжении отделения 4 машины скорой помощи, еще один автомобиль предназначен для оказания неотложной помощи.

С просьбой выделить дополнительный автомобиль в автопарк Похвистневской больницы к министру обратились депутаты Думы г.о. Похвистнево и глава района Сергей Попов.

Михаил Ратманов отметил:

«Основная задача системы здравоохранения – это спасенные жизни наших людей. Именно по этому показателю мы будем оценивать работу медиков. Желаю успехов всем своим коллегам, а жителям – крепкого здоровья. Сегодня мы передали больнице Похвистневского района автомобиль скорой медицинской помощи марки «Мерседес», чтобы один из самых удаленных районов нашей области доставлял пациентов в клиники Самары быстро, комфортно, чтобы мы могли спасти максимальное количество жизней. А сотрудникам ФАПа села Малое Ибряйкино автомобиль Нива. Надеемся, это послужит во благо жителей села и всего Похвистневского района».

Осмотрел Михаил Ратманов и передвижной мобильный комплекс Похвистневской больницы. Напомним, что комплекс работает с января 2019 года. За это время было осмотрено более 3 тысяч жителей. В нем ведут приём врач ультразвуковой диагностики, акушер-гинеколог, терапевт и окулист. Чаще всего в передвижном мобильном комплексе проводятся диспансерные и профилактические осмотры, в также осмотры с целью раннего выявления патологий
сердечно-сосудистой системы, онкологических заболеваний и т.д.

Завершая свой визит, министр посетил Сергиевский район. В рамках рабочей поездки Михаил Ратманов совместно с главой муниципалитета Алексеем Веселовым и главным врачом Сергиевской ЦРБ Сергеем Бородулиным ознакомился с ходом строительства нового ФАПа в селе Верхняя Орлянка.

Министр здравоохранения Самарской области Михаил Ратманов:

«По поручению губернатора Самарской области Дмитрия Азарова мы контролируем, как идет реализация национального проекта «Здравоохранение» в направлении оказания первичной медико-санитарной помощи. Строительство ФАПа идет точно в срок, уже в начале ноября в здании начнется прием пациентов».

Для жителей окрестных деревень, а это около 700 человек, медицинская помощь станет доступнее, качественнее. Фельдшерско-акушерский пункт будет
полностью оснащен всем необходимым оборудованием. Современно, функционально, комфортно, - все будет предусмотрено для удобства пациентов и
медработников.

Еще одним приятным моментом этой встречи стало вручение ключей от нового автомобиля неотложной помощи «Нива» фельдшеру ФАПа села Верхняя Орлянка.  Новый автотранспорт поможет быстрее посещать больных.

Министр здравоохранения, вручая медицинским работникам автомобили, подчеркнул, что в Самарской области по инициативе губернатора Дмитрия Азарова
разработана и внедряется программа транспортной доступности фельдшерско-акушерских пунктов и офисов врача общей практики, чтобы медицинские работники передвигались на автомобилях в любую погоду со всем необходимым оборудованием – аптечкой первой помощи, медицинскими препаратами, электрокардиографом.

Всего для районов Самарской области приобретено 20 высокопроходимых автомобилей марки «Нива», передает пресс-служба облправительства. 
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Комментарии



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