Михаил Ратманов назначил нового главного стоматолога Самарской области
27 июня 2019 19:11
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Во время визита министр ознакомился с работой регистратуры и детского отделения, а также провел рабочее совещание с врачами-стоматологами.
«Мне очень приятно приветствовать всех в этом зале. Прежде всего поздравляю Вас, коллеги, с наступившим профессиональным праздником – Днем медицинского работника! Желаю профессиональных успехов, и чтобы пациенты, всегда оставались довольными вашей работой. Наш труд сложно переоценить, мы дарим людям здоровье, улыбки и хорошее настроение», - отметил министр.
Также в рамках встречи руководитель ведомства представил медицинскому сообществу нового главного внештатного специалиста министерства здравоохранения Самарской области по стоматологии Александра Нестерова.
"Александр Нестеров в конце апреля текущего года возглавил Самарскую стоматологическую поликлинику №2. Напомним, в учреждении сложилась непростая ситуация – поликлинику должны были реконструировать и переоснастить в рамках концессионного соглашения. Однако его условия не выполнялись.
- Данная концессия по решению минздрава при поддержке Правительства Самарской области будет пересмотрена, - сообщил министр Михаил Ратманов. – Поликлиника будет функционировать на благо жителей города в статусе государственного учреждения", передает пресс-служба минздрава СО.
Фото: пресс-служба минздрава СО
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