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Новости /  Общество /  Здравоохранение  

Михаил Ратманов назначил нового главного стоматолога Самарской области

27 июня 2019 19:11
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Руководитель ведомства представил медицинскому сообществу нового главного внештатного специалиста министерства здравоохранения Самарской области по стоматологии Александра Нестерова.
Сегодня министр здравоохранения Самарской области Михаил Ратманов посетил Дорожную клиническую больницу «РЖД», где провел встречу со стоматологами губернии.

Во время визита министр ознакомился с работой регистратуры и детского отделения, а также провел рабочее совещание с врачами-стоматологами.

«Мне очень приятно приветствовать всех в этом зале. Прежде всего поздравляю Вас, коллеги, с наступившим профессиональным праздником – Днем медицинского работника! Желаю профессиональных успехов, и чтобы пациенты, всегда оставались довольными вашей работой. Наш труд сложно переоценить, мы дарим людям здоровье, улыбки и хорошее настроение», - отметил министр.

Также в рамках встречи руководитель ведомства представил медицинскому сообществу нового главного внештатного специалиста министерства здравоохранения Самарской области по стоматологии Александра Нестерова.

"Александр Нестеров в конце апреля текущего года возглавил Самарскую стоматологическую поликлинику №2. Напомним, в учреждении сложилась непростая ситуация – поликлинику должны были реконструировать и переоснастить в рамках концессионного соглашения. Однако его условия не выполнялись.
- Данная концессия по решению минздрава при поддержке Правительства Самарской области будет пересмотрена, - сообщил министр Михаил Ратманов. – Поликлиника будет функционировать на благо жителей города в статусе государственного учреждения", передает пресс-служба минздрава СО.


Фото:   пресс-служба минздрава СО
 
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Комментарии



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