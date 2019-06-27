Михаил Ратманов назначил нового главного стоматолога Самарской области

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Сегодня министр здравоохранения Самарской областипосетил Дорожную клиническую больницу «РЖД», где провел встречу со стоматологами губернии.Во время визита министр ознакомился с работой регистратуры и детского отделения, а также провел рабочее совещание с врачами-стоматологами.«Мне очень приятно приветствовать всех в этом зале. Прежде всего поздравляю Вас, коллеги, с наступившим профессиональным праздником – Днем медицинского работника! Желаю профессиональных успехов, и чтобы пациенты, всегда оставались довольными вашей работой. Наш труд сложно переоценить, мы дарим людям здоровье, улыбки и хорошее настроение», - отметил министр.Также в рамках встречи руководитель ведомства представил медицинскому сообществу нового главного внештатного специалиста министерства здравоохранения Самарской области по стоматологии"Александр Нестеров в конце апреля текущего года возглавил Самарскую стоматологическую поликлинику №2. Напомним, в учреждении сложилась непростая ситуация – поликлинику должны были реконструировать и переоснастить в рамках концессионного соглашения. Однако его условия не выполнялись.- Данная концессия по решению минздрава при поддержке Правительства Самарской области будет пересмотрена, - сообщил министр Михаил Ратманов. – Поликлиника будет функционировать на благо жителей города в статусе государственного учреждения", передает пресс-служба минздрава СО.Фото: пресс-служба минздрава СО