Исследователи мозга из России, США, Японии и других стран приедут в Самару

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В пленарном заседании примут участие заместитель директор Департамента науки, инновационного развития, управления медико-биологическими рисками Минздрава РФ Оксана Фомичева, министр здравоохранения Самарской области Михаил Ратманов, ректор СамГМУ Александр Колсанов.Как технологии нейрокомпьютерных интерфейсов смогут в разы ускорять обучение, помогать людям с тяжелыми двигательными и ментальными нарушениями,возвращать зрение и слух – обо всем этом с научной, клинической и технологической точек зрения будут говорить эксперты конференции. Специальной темой конференции в этом году станет искусственный интеллект в здравоохранении. Этому будет посвящен ряд симпозиумов и круглых столов.В рамках конференции пройдет выставка разработок для диагностики, лечения заболеваний, реабилитации от российских и зарубежных компаний, созданных на основе технологий нейрокомпьютерных интерфейсов и виртуальной реальности.Всем интересующимся темой развития возможностей человеческого мозга будут интересны научно-популярные лекции, прочитают которые ученые с мировым именем. Для журналистов, пресс-секретарей и PR-специалистов пройдет мастер-класс «Как интересно писать о науке и технологиях» от журналиста, научного редактор портала Indicator.ru Алексея Паевского.Финалом конференции станут соревнования разработчиков и пользователей устройства на базе нейротехнологий – «Нейротлон 2019». Они пройдут на площадке ВЦ «Экспо-Волга» 5 октября.Конференция проходит при организационной поддержке Департамента информационных технологий и связи Самарской области, инновационного территориального кластера медицинских и фармацевтических технологий Самарской области, Отраслевого союза «НейроНет» и компании IT Universe. Конференция включена в план наиболее значимых мероприятий Министерства здравоохранения РФ, передает пресс-служба СамГМУ.