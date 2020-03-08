Голикова назвала ситуацию вокруг коронавируса в России раздутой
8 марта 2020 18:26
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Ранее сообщалось, что ситуация с коронавирусом обсуждалась в среду на заседании правительства РФ, которое провел президент Владимир Путин. Он заявил, что ничего критического в стране не происходит, а распространяемая в социальных сетях информация о неблагополучной ситуации в России является "вбросами" из-за границы. Их цель — посеять панику среди населения.
"Ну это, я считаю, абсолютно раздутая история", - сказала Голикова, отвечая на вопрос о том, может ли в ближайшее время ситуация в России сильно ухудшиться.
"Нас некоторые критиковали, что мы приняли жесткие меры, тем не менее мы не допустили распространения и все работаем достаточно слаженно. Даже если бы не было никакого коронавируса, а, например, была бы эпидемия гриппа, более серьезная, чем та, которую мы имеем в этом году", - сказала вице-премьер.
Фото: ТАСС
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