Глава Минобрнауки Фальков переболел COVID-19

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На совещании по вопросам развития генетических технологий глава государства поинтересовался самочувствием министра. Фальков ответил, что выздоровел и уже приступил к работе.Ранее стало известно, что от COVID-19 излечилась министр культуры Ольга Любимова.Фальков и Любимова не единственные представители власти, подхватившие инфекцию. Так, 30 апреля о положительном тесте президенту сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.На следующий день стало известно о заражении министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Владимира Якушева.Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил о своем диагнозе 12 мая. Он подчеркнул, что не встречался с главой государства лично более месяца.Также положительные тесты на коронавирус сдали несколько депутатов Госдумы и сенаторов.Фото: РИА Новости