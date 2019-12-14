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Новости /  Общество /  Здравоохранение  

Дмитрий Азаров в Сызрани осмотрел детскую поликлинику №3, которая была капитально отремонтирована

14 декабря 2019 18:12
51
Здесь принимают как участковые врачи, так и узкие специалисты.
Рабочий день глава региона продолжает в Сызрани. Он осмотрел детскую поликлинику №3, которая была капитально отремонтирована в этом году по нацпроекту "Здравоохранение".

В учреждение закуплено высокотехнологичное оборудование, в том числе для УЗИ и рентген-диагностики.

Обновления не обошли стороной и персонал: для сотрудников проведено обучение, штат пополнили молодые специалисты. Светлана Фролова в этом году окончила Ульяновский университет. Работать в СО девушка приехала потому,что здесь активно действуют программы поддержки наинающих специалистов.

«Я получила миллион рублей на покупку жилья в рамках поддержки молодых специалистов, сейчас подыскиваю квартиру, - сказала Светлана Фролова.- Дмитрий Игоревич, я очень благодарна, потому как сейчас живу в деревне Рамено, на работу ездить далеко, теперь этот вопрос решится.»

К поликлинике прикреплены более 8800 детей из Юго-Западного района и района Засызран. Здесь принимают как участковые врачи, так и узкие специалисты, проводятся химические и биохимические исследования, ЭКГ, ЭМГ, ЭЭГ, физиотерапия, иммунопрофилактика, оказываются услуги дневного стационара.

Сегодня пациентов немного, большинство пришли на профилактический осмотр. В один голос соглашаются с тем, что после ремонта приходить в поликлинику стало приятно даже самым маленьким сызранцам - те с удовольствием ожидают приема в игровой зоне, передает пресс-служба департамента информационной политики СО.
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Комментарии


Здравоохранение
14 декабря 2019  18:12
Здесь принимают как участковые врачи, так и узкие специалисты.
Дмитрий Азаров в Сызрани осмотрел детскую поликлинику №3, которая была капитально отремонтирована
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