Губернатор Дмитрий Азаров принял участие в заседании Совета округа по профилактике и борьбе с COVID-19

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В пятницу, 11 декабря, Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров принял участие в заседании Совета округа, которое в режиме видеоконференции провел полномочный представитель Президента России в ПФО Игорь Комаров. В рамках совещания были рассмотрены вопросы по реализации мер профилактики и борьбы с распространением коронавирусной инфекции.

Участие в заседании Совета приняли Министр здравоохранения страны Михаил Мурашко, руководитель Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека – Главный государственный санитарный врач России Анна Попова, руководитель Росздравнадзора Алла Самойлова, председатель Федерального фонда обязательного медицинского страхования Елена Чернякова, заместитель генерального прокурора Сергей Зайцев, федеральные инспекторы субъектов округа.

Открывая заседание, Игорь Комаров подчеркнул, что уходящий год в связи с эпидемией коронавируса стал вызовом для всех, в том числе и для органов власти, колоссальные испытания приходится выдерживать региональным системам здравоохранения. В настоящее время в целом по ПФО порядка 43 тысяч человек лечатся от COVID-19. Всего же с марта текущего года в целом по округу данное заболевание было выявлено у более, чем 300 тысяч человек.

Полпред отметил, что, несмотря на сложные условия, в обществе и на всех уровнях власти произошла консолидация, объединение усилий: Минздравом России, Роспотребнадзором, Росздравнадзором, а также их подведомственными территориальными органами в целях решения большого количества вопросов выстроена система быстрого взаимодействия с регионами.

Министр здравоохранения страны Михаил Мурашко в рамках совещания особое внимание уделил организации системы медицинской помощи: «Так как количество больных, поступающих в осенний период, превысило весенние показатели, мы изменили подходы в лечении больных в соответствии с накопленным опытом и мобилизовали кадровый резерв».

Главный санитарный врач Анна Попова в своем докладе рассказала об уровне заболеваемости острыми респираторными инфекциями в ПФО и коронавирусной инфекцией, отдельно отметила, что «в разных субъектах единой тенденции по данному показателю не наблюдается, однако в целом в Российской Федерации отмечается тенденция по стабилизации ситуации».

«Со стороны федерального центра регионам своевременно оказывается поддержка, в том числе выделяются средства на развертывание коек, приобретение лекарств, выплаты работникам учреждений здравоохранения, задействованным в оказании помощи больным с COVID-19. Сейчас в округе развернуто около 60 тысяч коек для лечения больных коронавирусной инфекцией», — сказал Игорь Комаров.

В Самарской области на текущий день создано 6788 коек для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией. При этом по поручению Губернатора Дмитрия Азарова на случай обострения ситуации в больницах региона зарезервировано еще порядка двух тысяч мест.

Полномочный представитель Президента РФ в ПФО отметил, что «регионам нужно внимательно следить за развитием ситуации и незамедлительно реагировать на возникающие риски, при необходимости надо вводить дополнительные профилактические и ограничительные меры, особенно это актуально в преддверии новогодних праздников».

Также Игорь Комаров подчеркнул важность поддержания высоких объемов тестирования жителей и увеличения мощности лабораторий для своевременного выявления заболевших. Кроме того, полпред сказал, что главы регионов должны держать на контроле вопросы, связанные с высоким уровнем загрузки коек, обеспеченностью лекарствами, оказанием своевременной высококвалифицированной медицинской помощи жителям.

Важно отметить, что в сегодня в Самарскую область на фармацевтический склад с соблюдением всех условий транспортировки доставили крупную партию вакцины от коронавируса. Уже сегодня препарат начал распределяться по ковид-госпиталям региона. Прививка от Covid-19 будет сделана врачам, которые работают в «красной зоне» и в амбулаторно-поликлиническом звене, наблюдая за здоровьем пациентов на дому, а также социальным работникам, сообщает пресс-служба облправительства.

«У нас получился конструктивный диалог. По итогам заседания Совета будут подготовлены конкретные предложения, которые помогут в решении многочисленных вопросов, связанных с противодействием распространению коронавирусной инфекции, в том числе касающихся синхронизации усилий и действий федерального центра и регионов округа», — подвёл итог совещания Игорь Комаров.