Диетолог рассказала, кому нельзя есть сельдь под шубой

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По её словам, особенно данный салат вреден тем людям, у которых высокий гликемический индекс. Таким образом всем тем, у кого есть преддиабетическое состояние, стоит отдать предпочтение другим блюдам с новогоднего стола.— Казалось бы, в этом блюде есть овощи, а они априори полезны. Но не в вареном состоянии. При термической обработке эти ингредиенты выделяют крахмал, который увеличивает уровень глюкозы в крови, — пояснила она.Кроме того, сельдь под шубой противопоказана людям с повышенным уровнем холестерина и тем, кто страдает от атеросклероза. Это обусловлено самым главным ингредиентом блюда — солёной сельдью.— Соль, как известно, задерживает жидкости в организме. Сосуды отекают, повышается давление. Рекомендую избегать этот продукт как в самом салате, так и в чистом его виде тем, у кого гипертония, — заключила диетолог.Фото: соцсети