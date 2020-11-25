Детские хирурги больницы Середавина удалили обширную опухоль в голове восьмилетней девочки

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Филигранная операция была проведена на базе отделения челюстно-лицевой хирургии педиатрического корпуса Самарской областной клинической больницы им. В.Д. Середавина восьмилетней девочке из Сызрани, у которой на компьютерной томографии была выявлена обширная опухоль, поразившая кости черепа, глазницы, нос, верхнюю челюсть.

На базе отделения челюстно-лицевой хирургии педиатрического корпуса Самарской областной клинической больницы им. В.Д. Середавина работает центр реабилитации детей с врожденной и приобретенной челюстно-лицевой патологией. Сюда обращаются жители всей Самарской области и других регионов России с детьми, которым требуются операции по поводу расщелин лица, опухолей, посттравматических и врожденных деформаций челюстно-лицевой области.

«С начала года было прооперировано более 70 детей по программе высокотехнологичной медицинской помощи, — рассказывает заведующий отделением, главный специалист по детской челюстно-лицевой хирургии министерства здравоохранения Самарской области Александр Серегин. – Все ребята выписаны домой в удовлетворительном состоянии, родители остались довольны. Недавняя операция девочке из Сызрани была особенно сложной. Обширное опухолевое поражение в голове девочки требовало тщательной подготовки. При планировании операции после компьютерной томографии мы изготовили пластиковую модель черепа ребенка. Затем были спланированы объем вмешательства, границы удаления опухоли, модели замещающих пластин для сохранения формы лицевого черепа у ребенка. Операция длилась более 4 часов, была угроза большой кровопотери. К счастью, ее удалось избежать, операция закончилась успешно, и через две недели ребенок был выписан домой. Функция глаза не нарушена, дыхание носа свободное, прием пищи не затруднен, форма головы сохранена, девочка проходит курс реабилитации по месту жительства», передает пресс-служба минздрава СО.

Фото: Самарская областная клиническая больница им. Середавина