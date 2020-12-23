Автопарк экстренной медицинской службы Самарской области пополнился на полсотни новых машин  

78

В 2020 году в автопарк службы скорой медицинской помощи Самарской области поступило 52 машины, из них 24 реанимобиля и 28 машин класса В. Новые машины пополнили городские и районные станции.

«За 3 года мы практически полностью обновили парк скорой медицинской помощи, в том числе реанимационных машин, — отметил Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров в прямом эфире программы «Главная тема» на телеканале «Россия 24 – Самара». — Кроме этого, в текущем году в Самаре, где наиболее сложная ситуация, уже осенью увеличили количество бригад скорой помощи с 45 до 65, на 20 бригад больше стало работать в городском округе Самара».

Совершенствование службы скорой помощи в регионе продолжается. Для повышения доступности помощи жителям областного центра на 4 бригады стало больше и у частной скорой помощи, работающей в системе обязательного медицинского страхования.

Значительно обновился автопарк Тольяттинской станции скорой помощи. За этот год станция получила 13 новых автомобилей, учитывая машины класса «ФОРД»-транзит В, два автомобиля «ГАЗ», один «Соболь». Это позволило обновить автопарк и Жигулевской подстанции.

«Пандемия внесла коррективы в работу службы, - поясняет исполняющий обязанности директора Тольяттинской станции скорой медицинской помощи Сергей Головатый. – У нас созданы специализированные бригады, которые работают с пациентами с COVID-19 и пневмониями. Изменилась структура вызовов. Мы используем средства индивидуальной защиты в соответствии с рекомендациями. В сутки в среднем мы выезжаем на помощь к пациентам 827 раз. Я очень благодарен своим сотрудникам, работающим на передовой и проявляющим лучшие человеческие качества, мужество и героизм».

Фельдшер Владислав Климентьев рассказывает, что количество вызовов в сутки у бригады колеблется от 15 до 30. «Хорошо, что мы получили новые автомобили, оснащенные всем необходимым, - подчеркивает он, - Здесь в укладке - ящик с медикаментами и перевязочными материалами, 2-3 баллона кислорода, еще 10-литровый баллон в резерве, аппарат ЭКГ. Словом, есть все для оказания экстренной помощи и на дому у пациента, и в автомобиле», передает пресс-служба облправительства.

Фото: пресс-служба облправительства