Выездные дни донора пройдут в отдаленных районах и малых городах Самарской области
15 января 2020 11:39
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С 18 по 27 декабря в медицинских учреждениях отдаленных районов и городов области пройдут выездные акции по сдачи донорской крови для населения при участии специалистов службы крови Самарской области.
18 декабря с 8:00 до 11:30 пункт приема донорской крови будет развернут в районной поликлинике Похвистневской центральной больницы города и района по адресу: г. Похвистнево, ул. Буденного, 8.
19 декабря с 8:30 до 11:30 желающих сдать кровь будут принимать в г. Чапаевск. Мероприятие для жителей города пройдет на базе поликлиники Чапаевской центральной городской больницы по адресу: ул. Ленина, 5.
24 декабря с 8:00 до 11:30 акция по сдаче донорской крови состоится в Сергиевском районе на базе поликлинического отделения № 2 Сергиевской ЦРБ по адресу: п. Суходол, ул. Мира, 3а.
25 декабря донорский пункт будет развернут для жителей с. Сергиевск. Мероприятие пройдет на базе Сергиевской ЦРБ по адресу: ул. Ленина, 94. Регистрация доноров будет осуществляться с 8:00 до 11:30.
27 декабря будет организован день донора для жителей г. Отрадный. Пункт приема донорской крови будет развернут на базе Отрадненской городской больницы: ул. Ленина 61. Регистрация желающих сдать кровь будет осуществляться с 8.00 до 11.30, сообщает Минздрав региона.
Донорам при себе необходимо иметь паспорт с пропиской в Самаре или Самарской области. С рекомендациями и противопоказаниями можно ознакомиться на сайте: www.donorsamara.ru.
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