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Врачи представили топ-10 самых грязных повседневных вещей

11 апреля 2019 11:29
118
Врачи представили топ-10 самых грязных повседневных вещей Такими принято считать те, которые наиболее часто берутся в руки разными людьми.
Такими принято считать те, которые наиболее часто берутся в руки разными людьми.

Деньги, мобильный телефон, рулевое колесо автомобиля и ручки сумок вошли в перечень наиболее грязных вещей. Об этом сообщил обладатель статуса «Московский врач», заведующий отделением помощи на дому поликлиники № 121 столичного депздрава Василий Фролов.

Специалист пояснил, что наиболее загрязненными вещами принято считать те, которые наиболее часто берутся в руки разными людьми.

В топ-10 также вошли клавиатуры банкоматов, кнопки лифта, дверные ручки в общественных местах, ручки тележек в супермаркете, пульт от телевизора и губки для мытья посуды. В квартире наиболее опасными принято считать места с вероятным скоплением микроорганизмов — это ковры и диваны с длинным ворсом, кухонная плита, вентиляция, шкафы на кухне и ванна.

Фролов предупредил, что после прикосновения к объектам в общественных местах, контакта с деньгами и животными нужно обязательно мыть руки.

«Обязательно нужно мыть руки по приходу домой, до туалета и обязательно после, при прикосновении к мусору, а также после сморкания, кашля и после прикосновения к сырым продуктам, таким как мясо и яйца. Мыть руки также следует не только перед едой, но и после приема пищи», — цитирует врача агентство городских новостей «Москва».

По словам специалиста, для мытья рук лучше использовать жидкое, а не твердое мыло. В дороге, когда нет возможности использовать мыло, нужно использовать специальный антисептик, но заменой полноценного мытья рук водой он заменить не может.

Летом 2018 года ученые предупредили об опасности кухонных полотенец. Оказалось, что по мере использования на них растет количество патогенных микроорганизмов, что может привести к пищевому отравлению, пишут "Известия".


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Комментарии



Здравоохранение
11 апреля 2019  11:29
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