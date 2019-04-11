Врачи представили топ-10 самых грязных повседневных вещей
11 апреля 2019 11:29
118
Деньги, мобильный телефон, рулевое колесо автомобиля и ручки сумок вошли в перечень наиболее грязных вещей. Об этом сообщил обладатель статуса «Московский врач», заведующий отделением помощи на дому поликлиники № 121 столичного депздрава Василий Фролов.
Специалист пояснил, что наиболее загрязненными вещами принято считать те, которые наиболее часто берутся в руки разными людьми.
В топ-10 также вошли клавиатуры банкоматов, кнопки лифта, дверные ручки в общественных местах, ручки тележек в супермаркете, пульт от телевизора и губки для мытья посуды. В квартире наиболее опасными принято считать места с вероятным скоплением микроорганизмов — это ковры и диваны с длинным ворсом, кухонная плита, вентиляция, шкафы на кухне и ванна.
Фролов предупредил, что после прикосновения к объектам в общественных местах, контакта с деньгами и животными нужно обязательно мыть руки.
«Обязательно нужно мыть руки по приходу домой, до туалета и обязательно после, при прикосновении к мусору, а также после сморкания, кашля и после прикосновения к сырым продуктам, таким как мясо и яйца. Мыть руки также следует не только перед едой, но и после приема пищи», — цитирует врача агентство городских новостей «Москва».
По словам специалиста, для мытья рук лучше использовать жидкое, а не твердое мыло. В дороге, когда нет возможности использовать мыло, нужно использовать специальный антисептик, но заменой полноценного мытья рук водой он заменить не может.
Летом 2018 года ученые предупредили об опасности кухонных полотенец. Оказалось, что по мере использования на них растет количество патогенных микроорганизмов, что может привести к пищевому отравлению, пишут "Известия".
Добавить комментарий
Комментарии
Здравоохранение
11 апреля 2019 11:29
Такими принято считать те, которые наиболее часто берутся в руки разными людьми. Здравоохранение
118
10 апреля 2019 18:17
"ЭКЗАР-34", это экзоскелет, разработанный волгоградскими учеными в 2013 году для абилитации и реабилитации пациентов с болезнью верхних конечностей. Здравоохранение
202
9 апреля 2019 22:46
Им стал заведующий хирургическим торакальным отделением областной больницы, д.м.н., член Европейского торакального и Европейского респираторного обществ Армен... Здравоохранение
2503
9 апреля 2019 14:21
Специалисты диспансера окажут консультативную, организационную и методическую помощь врачам на местах. Здравоохранение
230
8 апреля 2019 13:58
Санавиация заработает с 2021 года. Здравоохранение
444
7 апреля 2019 12:00
Врачи новой для РФ специальности будут помогать пациентам в реабилитации. Здравоохранение
388
7 апреля 2019 11:27
Только за последнюю неделю рост числа заболевших составил 270%. Здравоохранение
403
6 апреля 2019 12:38
По данным Росстата, только 14 процентов взрослых в стране обеспечены всеми необходимыми витаминами. Здравоохранение
454
5 апреля 2019 22:16
Устройство создали для того, чтобы помочь врачам, которые много часов проводят за операционным столом. Здравоохранение
403
5 апреля 2019 18:08
В свою очередь, уполномоченный по правам ребенка в России Анна Кузнецова выступила против предложения Минздрава. Здравоохранение
376
Современная медицина
4 апреля 2019 18:26Имплантация зубов в Санкт-Петербурге – клиника «ECONOMSTOM»
Всем известный факт – стоматологические услуги никогда не были дешевыми. Современная медицина
58
25 марта 2019 12:26Лечение в Израиле
Современный ритм жизни, плохая экология и проживание в крупных городах негативно сказываются на здоровье – это общеизвестный факт. Современная медицина
181
15 марта 2019 14:05
Волюма Ювидерм –препарат для контуртной пластики. Показания к применению, стоимость, отзывы. Этапы проведения. Как проходит реабилитация? Важные советы. Современная медицина
129
Новости медицины
10 апреля 2019 19:32Донорство спермы - услуги Репробанка
Донорство спермы - весьма востребованная услуга. Таким образом у многих пар, которые не могут зачать ребенка, появляется возможность стать родителями, если... Новости медицины
63
1 апреля 2019 19:28Медтехника ВИПС-МЕД - качественно и надежно
Востребована и популярна медтехника ВИПС-МЕД, На сайте https://www.vipsmed.ru/ вы сможете ознакомиться с медицинской техникой и оборудованием по мировым... Новости медицины
430
14 марта 2019 06:08Диета при геморрое
К сожалению, с такой неприятной проблемой, как геморрой сегодня сталкиваются многие люди. Новости медицины
543
Видео
11 апреля 2019 13:37
Известно о двух погибших. В мире
78
8 апреля 2019 14:01
Об этом сообщили очевидцы в социальной сети. ЖКХ
475
7 апреля 2019 12:49
Горожане обсуждают вспышку и взрывы в небе 6 апреля. Происшествия
991
7 апреля 2019 10:57
Как кусок железа попал в буханку, неизвестно. Происшествия
492
4 апреля 2019 13:22
Размещена вторая партия картин. Культура
637
29 марта 2019 11:00Пореченков и Охлобыстин сняли ролик в "поддержку" Зеленского
Видео опубликовано в Instagram Охлобыстина. В стране
382
Фоторепортажи
26 марта 2019 18:01
По легенде возгорание произошло в кинозале. Социум
476
21 марта 2019 16:31
Работы на стройплощадке ведутся в две смены. Строительство
1169
19 марта 2019 08:59
Горожане отпраздновали пятилетие воссоединения Крыма и Севастополя с Россией. Социум
1130
10 марта 2019 18:06
Гостей ждали всевозможные развлечения и богатые торговые ряды. Культура
2109
9 марта 2019 15:14
Горожане получили возможность познакомиться с трофейной техникой и экипировкой. Социум
2409
7 марта 2019 12:27
Для гостей организовали концерт, выставку и другие мероприятия. Культура
1453
Мероприятия