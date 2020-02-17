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Новости /  Общество /  Здравоохранение  

В Самарской области не хватает тысячи медсестер

17 февраля 2020 10:55
52
В Самарской области не хватает тысячи медсестер Об этом заявили в Самарской губернской думе.
Об этом заявили в Самарской губернской думе.

Самарская область в настоящее время нуждается примерно в 200 врачах-терапевтах и врачах общей практики, более чем в 250 узких специалистах и свыше 1000 медсестёр.
Такова кадровая потребность была заявлена на прошедшем заседании комитета Самарской Губернской Думы по здравоохранению, демографии и социальной политике.

Для решения кадровой проблемы в регионе действует ряд мер социальной поддержки. К примеру, это единовременные выплаты медработникам, возможность погашения первого взноса по ипотеке для молодых специалистов, компенсации расходов на оплату коммуналки, предоставление в собственность земли для медиков, переезжающих в село, пишет Самру.ру.

Также в настоящее время к принятию готовится закон, согласно которому дети медработников первичного звена и скорой помощи будут иметь право на первоочередной прием в детсады. Это может стать для многих молодых врачей и медсестёр решающим фактором при трудоустройстве.

"По предварительной информации, в текущем году 483 детей медработников планируют поступать в дошкольные учреждения, в 2021 году – 564 детей", - сообщает пресс-служба Губдумы.

Фото pixabay.com


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Комментарии


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