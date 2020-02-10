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Новости /  Общество /  Здравоохранение  

Жители Самарской области смогут задать вопросы о медобслуживании в выходные, праздники и по ночам

10 февраля 2020 14:03
152
Жители Самарской области смогут задать вопросы о медобслуживании в выходные, праздники и по ночам
Контакт-центр ТФОМС планирует выбрать 19 февраля.

Территориальный фонд медобслуживания (ТФОМС) Самарской области ищет контакт-центр, сотрудники которого смогут отвечать на вопросы граждан по медобслуживанию в ночное время, выходные и праздники.
Сейчас консультацию можно получить только в рабочие дни с 9.00 до 18.00, в остальное время по телефону ТФОМС работает автоответчик.
Контакт-центр фонд планирует выбрать 19 февраля. Контракт с ним заключат до конца года.

Граждане могут жаловаться на работу больниц и поликлиник, получать консультацию о том, где они могут получить медпомощь, а также оставить свои отзывы о работе медицинских учреждений Самарской области, сообщает "Другой город".
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Комментарии


Здравоохранение
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