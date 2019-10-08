Я нашел ошибку
сегодня  Вторник, 8 октября, 16:22
Вход
Регистрация
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  +10 °C, Тольятти  +8 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 08/10:
USD 64.83
-0.2
EUR 71.15
-0.2
Новости /  Общество /  Здравоохранение  

Врачи-онкологи проведут профилактическую акцию в Самарском социально-педагогическом университете

8 октября 2019 11:34
128
Врачи-онкологи проведут профилактическую акцию в Самарском социально-педагогическом университете
Специалисты Самарского онкологического диспансера ответят на вопросы.

9 октября с 13.00 до 16.00 в Самарском государственном социально-педагогическом университете (г. Самара, ул. Блюхера, 25) для преподавателей и студентов учреждения сотрудники отделения медицинской профилактики Самарского областного клинического онкологического диспансера проведут профилактическую акцию, направленную на предупреждение рака молочной железы.

С 13.00 до 16.00 будет проходить консультативный прием врача-онколога диспансера Ольги Марушевой.
В 13.20 заведующая отделением медицинской профилактики Ольга Козлова прочтет профилактическую лекцию на тему «Факторы риска развития и меры профилактики опухолей молочной железы». Специалисты Самарского онкологического диспансера ответят на вопросы, связанные с этим заболеванием, и напомнят, как важно заботиться о своем здоровье.


Фото pixabay.com
Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии



Здравоохранение
8 октября 2019  16:00
В которой примут эксперты федерального уровня и ведущие специалисты Приволжского Федерального округа.
В Самаре обсудят актуальные вопросы ВИЧ-инфекции на межрегиональной конференции
В которой примут эксперты федерального уровня и ведущие специалисты Приволжского Федерального округа.  Здравоохранение
30
8 октября 2019  11:34
Врачи-онкологи проведут профилактическую акцию в Самарском социально-педагогическом университете
Врачи-онкологи проведут профилактическую акцию в Самарском социально-педагогическом университете
Специалисты Самарского онкологического диспансера ответят на вопросы. Здравоохранение
128
8 октября 2019  10:22
В реабилитационном центре для инвалидов Созвездие в Самаре рассмотрят вопрос внедрения системы долговременного ухода
В реабилитационном центре для инвалидов «Созвездие» в Самаре рассмотрят вопрос внедрения системы долговременного ухода
Пройдет рабочая встреча директора благотворительного фонда «Старшие» и министра социально-демографической и семейной политики Самарской области. Здравоохранение
151
8 октября 2019  09:08
Россиянка стала рекордсменкой после восьми инфарктов
Россиянка стала рекордсменкой после восьми инфарктов
Она попала в Книгу рекордов России.  Здравоохранение
147
7 октября 2019  18:44
Особенности профилактической дезинфекции
 Для того чтобы ликвидировать все болезнетворные микроорганизмы на любой поверхности в помещениях и в воздухе, успешно проводят специальную процедуру –... Здравоохранение
32
7 октября 2019  12:45
В Минздраве рассказали о перспективах запрета вейпов
В Минздраве рассказали о перспективах запрета вейпов
Запрет вейпов в России пока не планируется.  Здравоохранение
189
6 октября 2019  13:51
v фестиваль реабилитационных программ для людей с психическими особенностями в казани
V фестиваль реабилитационных программ для людей с психическими особенностями в казани
9 октября более 300 медицинских и немедицинских специалистов, представителей НКО, СМИ, органов государственной власти 14 субъектов Приволжского федерального... Здравоохранение
353
6 октября 2019  10:51
Роспотребнадзор дал рекомендации по защите от ОРВИ
Роспотребнадзор дал рекомендации по защите от ОРВИ
В общественном транспорте, по совету экспертов, лучше использовать маску. Здравоохранение
407
6 октября 2019  10:15
Учёные выявили вред сырых овощей
Учёные выявили вред сырых овощей
Приготовленная пища содержит больше питательных веществ.  Здравоохранение
431
5 октября 2019  13:27
Путин оценил возможность появления в РФ медицинской госкорпорации
Путин оценил возможность появления в РФ медицинской госкорпорации
Президент России во время обсуждения темы в качестве примера эффективной работы привёл "Росатом". Здравоохранение
418
Весь список
Современная медицина
25 сентября 2019  10:47
Ореховая гранола от Wowgranola
 Ореховая гранола от Wowgranola– это натуральный продукт, не содержащий в себе сахара, глютена, хлопьев, продуктов животного происхождения и злаков. Современная медицина
99
9 сентября 2019  19:56
Плацент Формула: о продукте
 Роскошные волосы – это здоровые волосы, которые сегодня считаются редкостью.  Современная медицина
99
10 августа 2019  17:38
Интернет-магазин Пудра: с промокодом еще выгоднее
Косметика и парфюмерия стали обязательными элементами нашей жизни. Современная медицина
188
Весь список
Новости медицины
18 апреля 2019  10:04
Медицинская справка, форма №026/У-2000
 Медицинская справка 26 – настоящая головная боль для родителей, которым нужно предоставить ее в ясли, детские сады или школы. Форма документа насчитывает... Новости медицины
14518
10 апреля 2019  19:32
Донорство спермы - услуги Репробанка
 Донорство спермы - весьма востребованная услуга. Таким образом у многих пар, которые не могут зачать ребенка, появляется возможность стать родителями, если... Новости медицины
14446
1 апреля 2019  19:28
Медтехника ВИПС-МЕД - качественно и надежно
 Востребована и популярна медтехника ВИПС-МЕД, На сайте  https://www.vipsmed.ru/  вы сможете ознакомиться с медицинской техникой и оборудованием по мировым... Новости медицины
14466
Весь список


Видео
3 октября 2019  09:14
Заседание Госсовета, посвященного вопросам здравоохранения, пройдет в конце месяца
Заседание Госсовета, посвященного вопросам здравоохранения, пройдет в конце месяца
   Об этом заявил Владимир Путин. Здравоохранение
420
1 октября 2019  11:37
Сбербанк принял участие в Цифровой прокачке Самарской области
Сбербанк принял участие в «Цифровой прокачке» Самарской области
Стратегическая сессия состоялась в технопарке «Жигулевская долина». Финансы и Банки
353
21 сентября 2019  09:44
Площадь пожара в ТЦ во Владивостоке возросла до 1000 кв. м
Площадь пожара в ТЦ во Владивостоке возросла до 1000 кв. м
Пожару присвоен второй ранг.
Происшествия
543
17 сентября 2019  10:59
Футболисты Кокорин и Мамаев вышли из колонии
Футболисты Кокорин и Мамаев вышли из колонии
.За ними будет осуществлен контроль до ноября — декабря.
В стране
559
10 сентября 2019  10:30
Дима Билан признал, что был нетрезв во время концерта в Самаре
Дима Билан признал, что был нетрезв во время концерта в Самаре
Певец обещал выступить еще раз.
Социум
747
9 сентября 2019  10:06
Певец Денис Клявер: Я вижу, как Самара меняется, за последние несколько лет она расцвела
Певец Денис Клявер: "Я вижу, как Самара меняется, за последние несколько лет она расцвела"
Артист принял участие в праздновании Дня города.
Культура
575
Весь список

Фоторепортажи
5 октября 2019  17:04
В Самаре завершается фестиваль Чайхона 2019: ФОТО
В Самаре завершается фестиваль "Чайхона 2019": ФОТО
Для горожан подготовлена развлекательная программа и дегустация блюд. Социум
829
14 сентября 2019  20:13
В Самаре отметили День дружбы народов региона: ФОТО
В Самаре отметили День дружбы народов: ФОТО
Праздник прошел в Струковском саду.
Культура
1346
8 сентября 2019  17:31
Празднование Дня города в Самаре: ФОТО
Празднование Дня города в Самаре: ФОТО
Вечером горожан ждет концерт на площади Куйбышева.
Культура
959
7 сентября 2019  20:16
Место для установки 3,5 метрового бронзового памятника выбрано не случайно: в годы эвакуации семья Шостаковича жила неподалёку от этого сквера на улице Фрунзе.
В Самаре открыли памятник выдающемуся композитору Дмитрию Шостаковичу: ФОТО
Место для установки 3,5 метрового бронзового памятника выбрано не случайно: в годы эвакуации семья Шостаковича жила неподалёку от этого сквера на улице Фрунзе. 
Культура
1207
7 сентября 2019  19:32
Красочный фестиваль студентов прошел сегодня в Самаре: ФОТО
Красочный фестиваль студентов прошел сегодня в Самаре: ФОТО
Множество площадок образовательных учреждений расположились на ул. Куйбышева, которая в этот день стала пешеходной.
Образование
1387
2 сентября 2019  13:11
В Загородном парке в Самаре прошел фестиваль Раскудесы
В Загородном парке в Самаре прошел фестиваль "Раскудесы"
Дети и взрослые получили возможность прикоснуться к истории и традициям русской культуры.
Культура
838
Весь список

Мероприятия
В Самаре обсудят актуальные вопросы ВИЧ-инфекции на межрегиональной конференции
В Самаре пройдет обучающий мастер-класс для предпринимателей
В Краснодаре провели первую операцию девочке из США по удалению пятна на все лицо
Весь список
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив
новостей
Октябрь 2019
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
Праздники России

  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные