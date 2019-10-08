Врачи-онкологи проведут профилактическую акцию в Самарском социально-педагогическом университете

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9 октября с 13.00 до 16.00 в Самарском государственном социально-педагогическом университете (г. Самара, ул. Блюхера, 25) для преподавателей и студентов учреждения сотрудники отделения медицинской профилактики Самарского областного клинического онкологического диспансера проведут профилактическую акцию, направленную на предупреждение рака молочной железы.С 13.00 до 16.00 будет проходить консультативный прием врача-онколога диспансера Ольги Марушевой.В 13.20 заведующая отделением медицинской профилактики Ольга Козлова прочтет профилактическую лекцию на тему «Факторы риска развития и меры профилактики опухолей молочной железы». Специалисты Самарского онкологического диспансера ответят на вопросы, связанные с этим заболеванием, и напомнят, как важно заботиться о своем здоровье.Фото pixabay.com